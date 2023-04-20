Электроподстанцию "Алмагуль" в Алматы запустят в июне

Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением 20 апреля рассказал, что бесперебойным электроснабжением обеспечат 200 тысяч жителей Бостандыкского района. В этом поможет новая электроподстанция, которая заработает уже в июне, сообщает Zakon.kz.

Для повышения качества энергоснабжения южной части города в мкр. "Алмагуль" построена электроподстанция и проложены новые кабельные линии протяженностью 4,8 км. "На сегодня завершаются работы по подаче электричества к подстанции. Запуск подостанции запланирован на июнь", – сказал аким. Также жителям Бостандыкского района улучшат условия подачи водо- и теплоснабжения. Будет проведена реконструкция 25 км инженерных сетей. Заменят более 6 км водопроводных сетей и 0,9 км теплотрассы, а также отремонтируют 16,5 км высоковольтных электрических кабельных линий и 1,5 км подземного газопровода. Читайте также Казахстан вошел в состав Китая: очередной фейк распространяют в Сети

Следите за новостями zakon.kz в: