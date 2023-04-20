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Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав

казахстанцы будут платить налоги за дикорастущие травы Фото: Zakon.kz
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

Это предусматривает глава 69 Налогового кодекса.

В частности, предусматривается плата за лесные пользования за следующие виды лесных пользований на участках государственного лесного фонда:

  • заготовка древесины;
  • заготовка живицы и древесных соков;
  • заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, ветвей, пней, корней, листьев, почек деревьев и кустарников);
  • побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, бахчеводство, садоводство и выращивание иных сельскохозяйственных культур, заготовка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша);
  • пользование участками государственного лесного фонда для:

- культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей;

- нужд охотничьего хозяйства;

- научно-исследовательских целей;

  • пользование участками государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и плантационных насаждений специального назначения.

Как пояснили в Комитете госдоходов МФ РК, если в настоящее время налогообложению подлежат объекты находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений.

Местные представительные органы (маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.

При этом право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.

Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налоговая отчетность по плате не предоставляется.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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