МЦПС "Хоргос" возобновляет работу спустя три года

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновляет работу с 24 апреля 2023 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата Жетысуской области.

В ведомстве напомнили, что прошло уже более трех лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире.

"За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра. Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года". Пресс-служба акимата Жетысуской области

О том, что МЦПС "Хоргос" закрыт до особого распоряжения, стало известно 26 февраля 2020 года. Это произошло после начала мировой пандемии коронавирусной инфекции.

