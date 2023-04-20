Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МЦПС "Хоргос" возобновляет работу спустя три года

МЦПС "Хоргос" возобновляет работу спустя три года Фото: Zakon.kz
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновляет работу с 24 апреля 2023 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата Жетысуской области.

В ведомстве напомнили, что прошло уже более трех лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире.

"За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра. Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года".Пресс-служба акимата Жетысуской области

О том, что МЦПС "Хоргос" закрыт до особого распоряжения, стало известно 26 февраля 2020 года. Это произошло после начала мировой пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте также

Дуйсенова прокомментировала предложение депутата об отмене АСП

Сколько денег потратили казахстанские семьи на кафе и рестораны

Ахметов рассказал, почему не могут национализировать Риддерскую ТЭЦ

Динара Халдарова
Интересное Жетысуская область Казахстан Китай Хоргос
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
В Алматы таксист довез иностранца за 40 тыс. тенге
В Алматы таксист довез иностранца из аэропорта за 40 тыс. тенге
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления