Из-за коронавируса.

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет закрыт до особого распоряжения, передает zakon.kz.

Как сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел, МЦПС "Хоргос" закрыт до особого распоряжения в связи с ситуацией по коронавирусу в Китае.

В связи с событиями в Китае, руководство Алматинской области вышло к Правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС "Хоргос". Премьер-министр поддержал данный вопрос. Первоначально "Хоргос" закрыли до 15 февраля, затем срок продлили до конца февраля.

"По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова за это время будет проводиться ремонт внутри здания МЦПС. Все знают, что есть определенные проблемы в этом участке, люди жаловались на заторы и т.п. Сейчас перед новым руководством "Хоргоса" стоит вопрос модернизации перехода, - отмечал ранее Галымурат Жукел.

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