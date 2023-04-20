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Карагандинские художники спустились на нулевой горизонт шахты АО "АрселорМиттал Темиртау"

Подземный пленэр на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" Фото: Вячеслава Фетьковского
Карагандинские художники спустились на нулевой горизонт шахты "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и побывали в лаве участка №3, где добывается уголь.

Представление о шахте у обычных людей складывается из рассказов самих горняков, случайно увиденных фото и видео шахтеров. А сегодня, в век цифровых технологий, и вовсе из смоделированных изображений и компьютерной графики.

Несколько десятилетий назад карагандинские художники спускались в шахту за истинным мотивом для картин. И вот спустя столько лет эту практику решили возобновить на одной из шахт компании АО "АрселорМиттал Темиртау".

Подземный пленэр на шахте АО

Фото: Вячеслава Фетьковского

В числе тех, кто решился увидеть своими глазами нелегкий труд шахтеров, а затем изобразить увиденное на своих полотнах, были и заслуженные мастера, корифеи, и юные студенты гуманитарного колледжа.

Все было по-настоящему – спецодежда, инструктаж, трамвай и монорельс, словом, весь горняцкий путь до рабочего места. Группу встретили и сопроводили в лаву бригадира Евгения Подогова начальник участка № 3 Ринат Гафаров и начальник по хозяйственной службе Андрей Педора, подробно рассказав о современной системе мониторинга на подземном предприятии.

Подземный пленэр на шахте АО

Фото: Вячеслава Фетьковского

С первых минут в шахте люди искусства не скрывали эмоций. И привычное представление в черно-белых тонах улетучилось мгновенно.

"Впечатления потрясающие! Ожидал увидеть одно, а увидел другое. Как будто ушел в другой мир, фантастический мир на глубине 500 метров. Когда-то у меня сложился стереотип о шахте по старым фильмам и фотографиям: черное пространство, все черно-белое. А когда зашел – увидел новые здания, современный интерьер, мозаика. А когда спустился в глубину – первое открытие, что света здесь намного больше! И даже люди, идущие в темноте шахты, со светоотражающими полосками на одежде в лучах фонарей кажутся настоящими инопланетянами. Впечатления, что это не шахта, а какая-то сверхсекретная база!"Скульптор, член Союза художников Казахстана, руководитель Карагандинского Союза художников Айдархан Калмаханов

Многие карагандинские художники выросли в шахтерских семьях. Но спустились в клети на уровень моря и вдохнули подземный воздух впервые.

"Я вырос в семье шахтера, отец проработал в шахте 33 года. А сам я впервые в шахте, хотя мечтал об этом уже давно. И вот, наконец, мечта осуществилась, за что спасибо проекту! Впечатления, конечно, мощнейшие! Впечатлен еще с первых шагов на поверхности, увидев систему медицинского контроля и доступа, систему безопасности. Появилась уверенность в том, что шахты развивают и вкладывают в них много, видно, что идет забота о людях, о безопасности труда. Видно, что компания заботится о людях, виден хороший настрой людей".Художник, член Союза художников Казахстана, заслуженный деятель искусств РК Владимир Проценко

Владимир Проценко, хотя и работает больше в жанре пейзажа, тем не менее, вдохновившись горняцкими образами, решил выйти за рамки привычного: "Хочу написать характер этих мощных людей, которые нас встречали, так жизнерадостно улыбаясь. Несмотря на то, что тут такие сложные условия – пыль, тяжелый труд, немалые физические нагрузки. Это впечатляет".

Подземный пленэр на шахте АО

Фото: Вячеслава Фетьковского

Галина Коломенская – художник-живописец, член Союза художников РК из семьи горных проектировщиков. Но и как коллеги по цеху, в шахте оказалась впервые.

"Очень интересно и волнительно. Уголь – это миллионы лет, и сейчас мы запросто прикасаемся к этой истории, спрессованной в огромном временном промежутке".Галина Коломенская

А вот Юлия Комарницкая уже не первый раз в шахте, но признается, что острота эмоций и ощущений зашкаливает.

"Название нашей выставки – "Комир Журек" – "Угольное сердце". Действительно, уголь является сердцем Караганды. Уверена, что наши картины расскажут и покажут людям, как уголь красив эстетически и насколько важен для нашей жизни".Юлия Комарницкая
Подземный пленэр на шахте АО

Фото: Вячеслава Фетьковского

Большая половина группы арт-мастеров состояла из художников-авангардистов. Любовь Гуменюк – художник-исследователь, работает, опираясь на философские практики, классические учения. А Лариса Карчевская – фотограф, журналист, искусствовед, работает с нейросетевой графикой и перформативными практиками. Каждый из них по-своему увидел шахту, уголь, горняков. И такие проекты помогают ломать стереотипы о шахтерах и подземных предприятиях, открывая новые грани представлений о нелегком, но столь нужном людям горняцком труде.

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Динара Халдарова
АрселорМиттал Темиртау
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