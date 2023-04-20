В 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу произошли сюрпризы
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Сенсация произошла в Шымкенте, в южном дерби между "Ордабасы" и "Мактааралом". Подопечные Константина Горовенко сумели обыграть на выезде одного из главных фаворитов на "золото" нынешнего чемпионата – "Ордабасы" – со счетом 2:1.
Другой претендент на чемпионство КПЛ-2023, "Актобе", не сумел переиграть у себя дома "Атырау" – 2:2. Причем западноказахстанцы дважды проигрывали по ходу матча.
"Каспий" с новым наставником из Македонии Игором Ангеловским на своей арене проиграл "Турану" из Туркестанской области – 0:1. "Кайрат" на Центральном стадионе Алматы вырвал волевую победу у "Акжайыка" из Уральска – 2:1.
Лидер КПЛ-2023 "Кызыл-Жар" из Петропавловска уверенно разобрался с "Жетысу" из Талдыкоргана – 3:0.
В остальных матчах 1/8 финала Кубка Казахстана зафиксированы следующие цифры:
"Шахтер" – "Окжетпес" – 1:0.
"Астана" – "Кайсар" – 5:1.
"Тобол" – "Аксу" – 2:0.
Ответные игры Кубка республики состоятся 29 апреля.