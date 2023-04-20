В Казахстане упразднен и переименован ряд районных судов
В соответствии с указом Токаева упразднены:
- районный суд № 2 Жарминского района области Абай;
- районный суд № 2 Кербулакского района области Жетысу;
- районный суд № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Каркаралинского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области.
Переименованы:
- Октябрьский районный суд города Караганды Карагандинской области в суд района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области;
- районный суд № 3 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области в суд № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области.
Помимо этого президент произвел назначения председателей и судей.
Назначить на должность судьи:
по области Абай:
Семейского городского суда – Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жарминского района этой же области;
по Алматинской области:
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Конаев – Шарипбаева Абая Канатовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу;
- Шамуратова Аруслана Нажмадиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу;
по Карагандинской области:
Осакаровского районного суда
- Баянбекова Нурлана Жанаталаповича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
Шахтинского городского суда
- Алменова Данияра Кайрберлиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды – Жаманкулову Шынар Тлеугабыловну с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
Каркаралинского районного суда
- Майпасова Ербола Абикеновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды
- Жапарову Жанну Хматовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;
- Нигметова Талгата Алихановича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды
- Цай Олесю Юрьевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области.
В документе говорится, что председатели и судьи переименовываемых судов считаются председателями и судьями переименованных судов.
Указ вводится в действие со дня подписания.