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Законодательство РК

В Казахстане упразднен и переименован ряд районных судов

В Казахстане упразднен и переименован ряд судов Фото: Zakon.kz
Президент подписал указ от 17 апреля 2023 года "Об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов РК и кадровых вопросах судов РК", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с указом Токаева упразднены:

  • районный суд № 2 Жарминского района области Абай;
  • районный суд № 2 Кербулакского района области Жетысу;
  • районный суд № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской области;
  • районный суд № 2 Каркаралинского района Карагандинской области;
  • районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области;
  • районный суд № 2 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области.

Переименованы:

  • Октябрьский районный суд города Караганды Карагандинской области в суд района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области;
  • районный суд № 3 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области в суд № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области.

Помимо этого президент произвел назначения председателей и судей.

Назначить на должность судьи:

по области Абай:

Семейского городского суда – Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жарминского района этой же области;

по Алматинской области:

  • специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Конаев – Шарипбаева Абая Канатовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу;
  • Шамуратова Аруслана Нажмадиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу;

по Карагандинской области:

Осакаровского районного суда

  • Баянбекова Нурлана Жанаталаповича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;

Шахтинского городского суда

  • Алменова Данияра Кайрберлиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
  • специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды – Жаманкулову Шынар Тлеугабыловну с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;

Каркаралинского районного суда

  • Майпасова Ербола Абикеновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;

суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды

  • Жапарову Жанну Хматовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;
  • Нигметова Талгата Алихановича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды

  • Цай Олесю Юрьевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области.

В документе говорится, что председатели и судьи переименовываемых судов считаются председателями и судьями переименованных судов.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Элина Черногрицкая
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