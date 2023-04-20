В Казахстане упразднен и переименован ряд районных судов

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Президент подписал указ от 17 апреля 2023 года "Об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов РК и кадровых вопросах судов РК", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с указом Токаева упразднены: районный суд № 2 Жарминского района области Абай;

районный суд № 2 Кербулакского района области Жетысу;

районный суд № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Каркаралинского района Карагандинской области;

районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области;

районный суд № 2 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области. Переименованы: Октябрьский районный суд города Караганды Карагандинской области в суд района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области;

районный суд № 3 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области в суд № 2 района Алихан Бокейхан города Караганды Карагандинской области. Помимо этого президент произвел назначения председателей и судей. Назначить на должность судьи: по области Абай: Семейского городского суда – Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жарминского района этой же области; по Алматинской области: специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Конаев – Шарипбаева Абая Канатовича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу;

Шамуратова Аруслана Нажмадиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Кербулакского района области Жетысу; по Карагандинской области: Осакаровского районного суда Баянбекова Нурлана Жанаталаповича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Осакаровского района этой же области; Шахтинского городского суда Алменова Данияра Кайрберлиновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды – Жаманкулову Шынар Тлеугабыловну с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области; Каркаралинского районного суда Майпасова Ербола Абикеновича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области; суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Жапарову Жанну Хматовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;

Нигметова Талгата Алихановича с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области; районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Цай Олесю Юрьевну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области. В документе говорится, что председатели и судьи переименовываемых судов считаются председателями и судьями переименованных судов. Указ вводится в действие со дня подписания. Читайте также Казахстан усилит защиту объектов авторского права на территории СНГ Депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками Верховные суды Казахстана и Китая будут участвовать в договоре об оказании правовой помощи

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