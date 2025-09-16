#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Право

В Шахтинске упразднен суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Президент РК подписал указ от 4 сентября 2025 года "Об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, специализированный суд по административным правонарушениям города Шахтинска Карагандинской области упразднен.

Функции упраздненного суда переданы в состав Шахтинского городского суда.

Рассмотрение дел, ранее отнесенных к компетенции Специализированного суда об административных правонарушениях города Шахтинска, в настоящее время осуществляется Шахтинским городским судом.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Розыгрыш авто, денег и ценных призов: суд рассмотрит дело в отношении блогера-миллионника
18:45, 04 сентября 2025
Розыгрыш авто, денег и ценных призов: суд рассмотрит дело в отношении блогера-миллионника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: