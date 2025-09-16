В Шахтинске упразднен суд

Президент РК подписал указ от 4 сентября 2025 года "Об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, специализированный суд по административным правонарушениям города Шахтинска Карагандинской области упразднен. Функции упраздненного суда переданы в состав Шахтинского городского суда. Рассмотрение дел, ранее отнесенных к компетенции Специализированного суда об административных правонарушениях города Шахтинска, в настоящее время осуществляется Шахтинским городским судом. Указ вступает в силу со дня подписания.

