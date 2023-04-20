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В Алматы "заминировали" 26 школ

В Алматы "заминировали" 26 школ Фото: Zakon.kz
Несколько общеобразовательных школ "заминировали" в Алматы. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

Сообщении о якобы минировании 26 школ поступило сегодня, 20 апреля 2023 года.

"Экстренными оперативными службами города в рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в настоящее время проводится взрывотехническое исследование указанных объектов".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что несколько школ уже проверили, информация оказалась ложной.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК. В настоящее время работы продолжаются".Пресс-служба ДП Алматы

По статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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7 апреля 2023 года на электронный адрес павлодарской школы №34 поступило сообщение, что в здании заложено взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия экстренные службы эвакуировали людей из здания. После проверки в здании не обнаружили запрещенных веществ и взрывных устройств.

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