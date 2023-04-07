В Павлодаре "заминировали" школу

7 апреля на электронный адрес школы №34 города Павлодара поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, на место происшествия прибыли экстренные службы.

"Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили", – рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Павлодарской области предупреждает об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое является уголовным правонарушением. За него предусмотрено наказание по статье 273 УК Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Отметим, что ранее житель Павлодара позвонил в полицию и сообщил о заложенной на детской площадке бомбе. В январе 58-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.