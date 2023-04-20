В Погранслужбе высказались о возможности усилить охрану на границе с Россией

Директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената 20 апреля высказался о том, могут ли усилить охрану на казахстанско-российской границе после реакции российских СМИ на предложение переименовать Петропавловск в Кызылжар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Алдажуманов сообщил, что казахстанско-российская граница – это самая длинная сухопутная госграница в мире. Ее протяженность составляет 7,5 тыс км.

"Мы в нормальном формате ее охраняем", – заявил он.

В целом, по его словам, физически сил и средств, имеющихся в штате Погранслужбы, не хватит постоянно все усиливать.



"Есть у нас приоритетные направления, которые мы должны усилить. Исходя из проблем, которые могут быть на госгранице, связанные с нарушителями и контрабандой, сейчас в приоритете кыргызское направление. Поэтому мы там усиливаем. Единственное, могу сказать, что в случае возникновения обстановки у нас есть резервы, чтобы закрыть необходимые направления. Резервы есть, в принципе, любое направление нашей госграницы перекрыть", – резюмировал глава Погранслужбы Казахстана.

В целом, по его данным, с начала года на госгранице Казахстана по всем направлениям выявлено 4,5 тыс. нарушений.





"Из Пакистана был, из Сирии не было. Нашу страну они используют как транзит для убытия в Европу. Мы возбуждаем уголовное дело, разбираемся и экстрадируем", – резюмировал спикер.

30 марта 2023 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту сепаратизма. Позже стало известно, что на основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении трех членов "Народного Совета" действия квалифицированы по ст. 180 ч. 2 ("Сепаратистская деятельность") УК РК как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций.



5 апреля мажилисмены высказали свое мнение по поводу переименования Петропавловска в Кызылжар.