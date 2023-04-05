Переименуют ли Петропавловск в Кызылжар – мнения депутатов

Мажилисмены 5 апреля высказали свое мнение по поводу переименования Петропавловска в Кызылжар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров считает, что переименовывать город в одностороннем порядке было бы неправильно. Лучше жителям провести внутреннее голосование.

"Во время встреч с населением один из вопросов касался возможности на местном уровне решать подобные вопросы. Важно учитывать мнение не жителей Алматы и Астаны, а нужно решать это местным жителям. Также считаю, что нужно ужесточить закон, чтобы никто не имел возможности высказываться касательно неделимости и независимости нашей страны. Чтобы не было возможности просто извиниться и избежать наказания". Айдарбек Ходжаназаров

Ерлан Саиров полагает, что каждый в своей речи и быту может называть Петропавловск Кызылжаром.

"Но официальное переименование – это прерогатива местного маслихата. Раз мы живем в правовом государстве, все должно быть в рамках закона: депутаты должны обсудить вопросы с местным населением и принять соответствующее решение", – сказал Ерлан Саиров.

В Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. В пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали, что начато досудебное расследование.