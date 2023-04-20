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Законодательство РК

Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности разработал Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, сообщает Zakon.kz.

Так, правила предусматривают, что лицам, сообщившим в органы национальной безопасности или внутренних дел РК информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, КНБ или его территориальными органами выплачивается вознаграждение.

Вознаграждение выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке:

  • по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса РК, – 750 МРП (2 587 500 тенге - в 2023 г.);
  • по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, – 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Вознаграждение лицу, сообщившему информацию, выплачивается в случае, если в отношении виновного лица:

  • вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;
  • вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9, 11 и 12 части первой статьи 35 УПК.

Следственные подразделения органов национальной безопасности РК в течение 3-х рабочих дней с момента наступления обстоятельств, направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения.

О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, также уведомляется уполномоченное подразделение.

В случае, если производство по уголовному делу осуществлено органами внутренних дел РК, то лицо, сообщившее информацию, уведомляется о возникновении права на получение вознаграждения следственными подразделениями органов внутренних дел.

Выплата вознаграждения лицу, сообщившему информацию, осуществляется в национальной валюте на основании соответствующего приказа Председателя КНБ или начальника территориального органа КНБ и производится при наличии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам через территориальные подразделения казначейства на его текущий банковский счет в банке второго уровня.

Выплата вознаграждения производится за счет бюджетных средств, предусмотренных КНБ на соответствующий финансовый год на данные цели.

При отсутствии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам выплата вознаграждения производится в течение 30 календарных дней после внесения соответствующих изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.

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Открытые НПА КНБ МВД РК Казахстан
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