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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 21 апреля

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 21 апреля Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", север, центр, юг и юго-восток Казахстана будет все еще находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На западе, северо-западе, на крайнем востоке республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается дождь, на крайнем севере – осадки (дождь, снег).

По республике ожидается усиление ветра, в северной половине – туман, на юге, юго-западе и западе – пыльная буря, ночью и утром на севере – гололед, днем на северо-западе и юго-западе – гроза.

Ночью ожидаются заморозки на большей части Жетысуской области до 1-6 градусов, в горных районах Жамбылской области до 1 градуса, в Алматинской области на поверхности почвы до 1-3 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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