До 1 июля казахстанцам необходимо сменить форму управления объектом кондоминиума
Фото: акимат Алматы
С 1 июля 2023 года КСК и ПКСК должны прекратить свое существование по закону, сообщает Zakon.kz.
Вместо них собственникам недвижимости предстоит выбрать новую форму управления. Такими формами могут быть:
- объединение собственников имущества (ОСИ);
- простое товарищество многоквартирного жилого дома (ПТ).
Основным отличием новой формы от прежних КСК и ПКСК является схема: один дом – одно объединение – один счет.
"Принцип, который предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью отслеживать поступления денег и их расходование. По сути, в каждом доме избирается председатель и ревизионная комиссия. Принципиальное отличие – председателем ОСИ должен быть жилец именно этого дома. В то время как в КСК и ПКСК этот процесс был практически невозможным в силу большого количества домов под управлением одного председателя", – говорится в сообщении акимата Алматы.
Как отметили в акимате, анализ накопившихся инцидентов по спорам жильцов и собственников многоквартирных жилых домов с представителями КСК и ПКСК показал и острую необходимость смены формы управления.
"Что касается основного различия между ОСИ и ПТ, то оно заключается в том, что ОСИ – юридическое лицо, ПТ – товарищество без образования юридического лица. Наличие других нюансов непринципиально и разъясняется инициативной группой на собрании собственников квартир и нежилых помещений МЖД", – рассказали в акимате.
В настоящее время в Алматы насчитывается порядка 8879 многоквартирных жилых домов, из которых 7129 подлежат переходу на новые формы управления.
Алгоритм создания ОСИ прост и состоит из трех основных шагов:
- организация собрания жильцов с кворумом не менее 50%;
- избрание председателя, совета дома и ревизионной комиссии (необходимо вести и подписать протокол собрания);
- сдача документов в ЦОН.
Государственная регистрация ОСИ производится в течение 5 рабочих дней.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что с реформой ОСИ сильно ошиблись.
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