До 1 июля казахстанцам необходимо сменить форму управления объектом кондоминиума

С 1 июля 2023 года КСК и ПКСК должны прекратить свое существование по закону, сообщает Zakon.kz.

Вместо них собственникам недвижимости предстоит выбрать новую форму управления. Такими формами могут быть:





объединение собственников имущества (ОСИ); простое товарищество многоквартирного жилого дома (ПТ).

Основным отличием новой формы от прежних КСК и ПКСК является схема: один дом – одно объединение – один счет.

"Принцип, который предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью отслеживать поступления денег и их расходование. По сути, в каждом доме избирается председатель и ревизионная комиссия. Принципиальное отличие – председателем ОСИ должен быть жилец именно этого дома. В то время как в КСК и ПКСК этот процесс был практически невозможным в силу большого количества домов под управлением одного председателя", – говорится в сообщении акимата Алматы.

Как отметили в акимате, анализ накопившихся инцидентов по спорам жильцов и собственников многоквартирных жилых домов с представителями КСК и ПКСК показал и острую необходимость смены формы управления.





"Что касается основного различия между ОСИ и ПТ, то оно заключается в том, что ОСИ – юридическое лицо, ПТ – товарищество без образования юридического лица. Наличие других нюансов непринципиально и разъясняется инициативной группой на собрании собственников квартир и нежилых помещений МЖД", – рассказали в акимате.





В настоящее время в Алматы насчитывается порядка 8879 многоквартирных жилых домов, из которых 7129 подлежат переходу на новые формы управления.





Алгоритм создания ОСИ прост и состоит из трех основных шагов:

организация собрания жильцов с кворумом не менее 50%; избрание председателя, совета дома и ревизионной комиссии (необходимо вести и подписать протокол собрания); сдача документов в ЦОН.

Государственная регистрация ОСИ производится в течение 5 рабочих дней.



Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что с реформой ОСИ сильно ошиблись.