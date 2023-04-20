Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

До 1 июля казахстанцам необходимо сменить форму управления объектом кондоминиума

До 1 июля казахстанцам необходимо сменить форму управления объектом кондоминиума Фото: акимат Алматы
С 1 июля 2023 года КСК и ПКСК должны прекратить свое существование по закону, сообщает Zakon.kz.

Вместо них собственникам недвижимости предстоит выбрать новую форму управления. Такими формами могут быть:

  1. объединение собственников имущества (ОСИ);
  2. простое товарищество многоквартирного жилого дома (ПТ).
Основным отличием новой формы от прежних КСК и ПКСК является схема: один дом – одно объединение – один счет.
"Принцип, который предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью отслеживать поступления денег и их расходование. По сути, в каждом доме избирается председатель и ревизионная комиссия. Принципиальное отличие – председателем ОСИ должен быть жилец именно этого дома. В то время как в КСК и ПКСК этот процесс был практически невозможным в силу большого количества домов под управлением одного председателя", – говорится в сообщении акимата Алматы. 
Как отметили в акимате, анализ накопившихся инцидентов по спорам жильцов и собственников многоквартирных жилых домов с представителями КСК и ПКСК показал и острую необходимость смены формы управления.

"Что касается основного различия между ОСИ и ПТ, то оно заключается в том, что ОСИ – юридическое лицо, ПТ – товарищество без образования юридического лица. Наличие других нюансов непринципиально и разъясняется инициативной группой на собрании собственников квартир и нежилых помещений МЖД", – рассказали в акимате. 

В настоящее время в Алматы насчитывается порядка 8879 многоквартирных жилых домов, из которых 7129 подлежат переходу на новые формы управления.

Алгоритм создания ОСИ прост и состоит из трех основных шагов:
  1. организация собрания жильцов с кворумом не менее 50%;
  2. избрание председателя, совета дома и ревизионной комиссии (необходимо вести и подписать протокол собрания);
  3. сдача документов в ЦОН.
Государственная регистрация ОСИ производится в течение 5 рабочих дней.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что с реформой ОСИ сильно ошиблись.

Читайте также

В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам, и уходом за ребенком до 1,5 лет

Стафилококк и поддельные медкнижки обнаружили у работников ресторана в Актау, где отравились медики

В составе комиссии по реализации государственной языковой политики произойдут изменения

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
Казахстан, Астана, суд, "скорая", Мухамедиулы, Алмаз Нуразхан
Подсудимого по делу Мухамедиулы увезли на "скорой" из зала суда
утверждены размеры родительской платы за обучение в частных школах
В Казахстане утвердили предельный размер родительской платы за обучение в частных школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления