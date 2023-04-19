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Президент: Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись

Казахстан Токаев ОСИ Фото: Zakon.kz
Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК в Казахстане. По мнению президента Касым-Жомарта Токаева, с реформой ОСИ сильно ошиблись, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом президент заявил на совещании по социально-экономическому развитию страны. Он отметил, что в обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом.

"Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется".Касым-Жомарт Токаев

В то же время эта реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления. Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу, как подчеркнул Токаев, нельзя. В целом, требуется выверенная инфраструктурная политика.

19 апреля 2023 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%. Об этом доложил премьер-министр Алихан Смаилов.

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