Семья Шумахера подаст иск на журнал из-за "интервью", которое создали с помощью чатбота

Семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд на немецкий еженедельный журнал из-за "интервью" с семикратным чемпионом Формулы-1, которое создал искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Гонщик Формулы-1 не появлялся на публике с тех пор, как получил серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая во время катания на лыжах во время семейного отдыха во французских Альпах в декабре 2013 года., которое создал искусственный интеллект, сообщает The Guardian.



Последний выпуск Die Aktuelle вышел на обложке с фотографией улыбающегося Шумахера и заголовком "Михаэль Шумахер, первое интервью".



"Цитаты" Шумахера гласили: "Моя жизнь полностью изменилась после аварии. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи. Я получил настолько серьезные травмы, что несколько месяцев лежал в искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы справиться со всем этим".

С момента аварии семья Михаэля Шумахера охраняет его частную жизнь, доступ к ней имеют только самые близкие люди, а о его состоянии сообщается мало.



"Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю было лучше, чтобы ему было комфортно. Мы пытаемся продолжать жить как семья, так, как это нравилось Михаэлю и нравится до сих пор. И мы продолжаем жить своей жизнью. "Личное есть личное", как он всегда говорил. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью, насколько это возможно. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля". Коринна Шумахер, фрагмент интервью 2021 года

Сын Шумахера Мик в настоящее время является резервным гонщиком Mercedes в Формуле-1, после того как он потерял свое место в Haas в конце прошлого сезона.

