В Алматы продавцов и импортеров обучили работе в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров

20 апреля сотрудники проектного офиса Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров провели обучающий семинар для участников оборота одноразовых электронных сигарет.

С 1 октября 2020 года на все табачные изделия распространяется цифровая маркировка, которая в 2022 году заменила функцию акцизной марки. За нарушение этого правила участникам оборота табачных товаров грозит штраф (ст. 283 КоАП РК):



"Оборот подакцизных товаров без средств идентификации, а равно со средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП (612 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 500 МРП (1 531 500 тенге), с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии".

С прошлого года цифровая маркировка распространяется и на одноразовые электронные сигареты. По запросу импортеров и продавцов, единый оператор провел обучение по пользованию системы.



Свыше 60 предпринимателей приняли участие в семинаре, который прошел в гибридном режиме:

участники оборота одноразовых электронных сигарет, проживающие в Алматы, смогли присутствовать оффлайн;

для жителей других регионов Казахстана была возможность подключиться к семинару при помощи ссылки на "виртуальную комнату" семинара в ZOOM.

Для обучения участников оборота товаров деталям, механизмам и процессам работы с продуктами цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создана бесплатная платформа https://qazmarka.kz/. Пользователи могут выбрать курс в своей товарной группе в ролях розница, импортер и производитель и приступить к любому уроку в удобное для них время.

На платформе собрана информация, с которой участники оборота товаров сталкиваются в работе с маркировкой. Теоретические и практические знания оформлены в удобные форматы: инструкции, видеоуроки и инфографические материалы. После прохождения полного курса участники получат сертификат об обучении. Также на портале можно изучить нормативную базу Республики Казахстан и стран ЕАЭС, получить ответы на часто задаваемые вопросы по работе с маркировкой, а также следить за обучающими мероприятиями.

В ходе семинара участники получили информацию о возможностях обучающей платформы, а также индивидуальную консультацию по работе в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Для пользователей сети Instagram проектный офис Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров организовывает еженедельные прямые эфиры на странице @markirovkakz. Первый прямой эфир планируется провести 27 апреля в 16:00 по времени Астаны. Пользователи могут задать интересующие вопросы экспертам и получить полную информацию о цифровой маркировке обувных товаров и табачных изделий. Перечень тем и расписаний прямых эфиров будет опубликован в Telegram-канале "Цифровая маркировка" и в аккаунте Instagram-аккаунта @markirovkakz.

Напомним, в Казахстане цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы: