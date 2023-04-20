Президент подписал Социальный кодекс Республики Казахстан

Главой государства подписан Социальный кодекс Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Текст Кодекса публикуется в печати, передает Акорда.

Социальный кодекс РК – новый системный правовой документ Сенат Парламента РК принял в середине марта текущего года.

Смысл принятого кодекса в том, чтобы уравнять в трудовых правах всех работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие. Для чего в законодательство вводится новое понятие: "независимый работник".

Все онлайн-платформы, вроде Яндекс Такси, Glovo и т.п., обяжут заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными льготами.

При этом предлагается максимально упростить оплату налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, и вообще снизить налоговую нагрузку на доход. А прежний единый совокупный платеж упразднить.

Цель нововведений – включить трудящихся казахстанцев в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, что имеет не только гуманитарный, но и фискальный смысл.

Кроме того, с 2024 года казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату.