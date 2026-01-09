#Казахстан в сравнении
Право

Цифровой кодекс РК подписал Токаев

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:39 Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан, а также два сопутствующих закона, сообщает Zakon.kz.

Цель Цифрового кодекса – создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы в Казахстане.

Документ устанавливает правовые основы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, кибербезопасности и впервые на комплексном уровне закрепляет цифровые права человека.

В частности, Кодексом предусматривается:

  • определение целей, задач и принципов цифрового законодательства;
  • государственное регулирование в цифровой среде, в том числе закрепление компетенций уполномоченного органа и иных государственных органов;
  • регулирование деятельности объектов и субъектов цифровой среды, в том числе цифровых данных и их продуктов, закрепление прав и обязанностей субъектов цифровой среды;
  • регулирование использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и цифровой идентификации;
  • цифровизация деятельности госорганов. 

Впервые внедряется платформа обмена и оборота продуктов цифровых данных, обеспечивающая прозрачные условия доступа, использования и обмена цифровыми данными.

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства".

В рамках сопутствующего закона по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства вносятся изменения и дополнения в 11 кодексов и 121 закон.

В частности, регулирование вопросов кибербезопасности будет осуществляться в рамках отдельного закона о кибербезопасности, нормы которого приведены в соответствие с международными стандартами.

Кроме того, предусматривается совершенствование правового регулирования в сфере связи. На операторов связи возлагаются обязанности по внедрению внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированного трафика.

Ряд поправок направлен на создание уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий. Нововведение обеспечит соответствие расследования авиационных происшествий и инцидентов международным стандартам.

Кроме того, поправками предусматривается цифровой мониторинг мер государственной поддержки путем внедрения информационного сервиса "Baqylauda".

А следующий блок поправок обеспечит цифровизацию оценочной и аудиторской деятельности в целях повышения прозрачности и объективности предоставляемой информации.

Также президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

В целом изменения и дополнения в КоАП направлены на приведение норм в соответствие с новой терминологией Цифрового кодекса.

Кроме того, предусмотрены поправки в части:

  • введения новой административной ответственности, в том числе ответственности работодателей, за невнесение, несвоевременное либо недостоверное внесение сведений в Единую систему учета трудовых договоров;
  • совершенствования применения автоматической фиксации по правонарушениям.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
