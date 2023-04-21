Жить можно, но плохо: за что президент раскритиковал казахстанские города

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что "города Казахстана выглядят неважно и плохо" и нуждаются в серьезном благоустройстве. Это не способствует формированию позитивного имиджа страны. Что именно в облике городов вызвало критику главы государства, разбирались корреспонденты Zakon.kz.

Семей. "Чертова песочница" вернулась

Жители Семея жалуются, что город из года в год дряхлеет и становится все больше похожим на "чертову песочницу" времен Достоевского. Именно так тогда город прозвали стоявшие там офицеры. Сейчас требуются массовые работы по озеленению и благоустройству всех районов областного центра – от старинной его части до самых окраин.

Не успела закончиться трансляция совещания по социально-экономическому развитию Казахстана под председательством Касым-Жомарта Токаева, как в социальных сетях Семея сразу же стали появляться посты, видеоролики и комментарии по поводу облика родного города, его санитарном состоянии и общей заботе о нем со стороны властей и самих жителей.

"Я только что закончила слушать выступление президента, и во время обеденного перерыва решила посидеть на лавочке в Центральном парке, чтобы подышать свежим воздухом. Но парка у нас в городе нет, его убили после реконструкции. Да и вообще зеленых зон в Семее мы почти не наблюдаем", – посетовала в своем видеоролике молодая семейчанка.

С ее мнением полностью согласен известный в городе общественный деятель, член краеведческого общества "Прииртышье" Павел Жуков. Он убежден, что для эффективного развития Семея, решения его многочисленных экологических проблем просто необходима разработка комплексного плана по озеленению и благоустройству областного центра. При этом работы по озеленению ведутся, вот только выживаемость саженцев крайне низкая. Причина проста – нет должного ухода и полива молодых деревьев.

Учитывая частые скандалы с незаконной рубкой деревьев и кустарников на улицах Семея, которой не брезгуют предприниматели ради новой парковки или торгового центра, ситуация с озеленением в Семее сегодня достаточно плачевная.

"Мне глубоко импонирует, что глава государства напрямую назвал наш город, а не только обозначил общую для всех городов Казахстана проблему. А их в нашем городе, прямо скажем, совсем немало", – отметил Павел Жуков.

По его мнению, острейшей проблемой в Семее была и остается система теплоснабжения. Вот уже более 30-ти лет жители ждут обещанного строительства ТЭЦ-3 в правобережной части города, но пока дальше планов и проектов, речей и обещаний дело не продвинулось. Впрочем, есть надежда, что к концу 2020-х годов в Семее все же появится новая ТЭЦ – этот проект был включен в Комплексный план социально-экономического развития Абайской области до 2028 года.

Недовольны горожане и работой общественного транспорта.

"Автобусы часто выходят на линию грязные, сидения порваны, валидаторы часто не работают или зависают надолго. Графики поездок не соблюдаются, а количество автобусов на маршрутах гораздо ниже положенного", – жалуются люди.

Проблему ветхого жилья решить не удается

Следует отдельно высказаться и о городских улицах, домах и общественных зданиях. Этим многие горожане тоже крайне недовольны.

"Благодаря" массовой точечной застройке практически во всех районах Семея, улицы стали узкими, даже пешеходам подчас негде пройти, не то что машинам проехать. Отсюда пробки и аварии практически повсеместно по всему городу", – говорит Павел Жуков.

Чтобы убедиться в справедливости слов, достаточно выглянуть в одно из любого многоквартирного дома в Семее: везде скученность, огромное количество машин, крошечные детские площадки и запущенные дворы. Ситуацию усугубляет наличие железнодорожных путей на территории города и перекрытые улицы в районе центрального городского рынка. Начиная с начала 1990-х практически весь деловой центр города превратился в большой вещевой и продуктовый рынок, где торговля ведется прямо на улице. Впрочем, за эти годы улицы застроили бутиками и киосками, фактически захватив территорию города под торговлю.

Фото: Zakon.kz

Уже не один аким города пытался договориться с предпринимателями, чтобы вернуть улицы горожанам. Действовали градоначальники и кнутом, и пряником, но воз и ныне там.

По мнению Павла Жукова, многие вопросы развития и благоустройства Семея можно было бы решить при помощи собственной региональной программы культурного развития Семея или всей Абайской области.

Отдельным направлением региональной программы культурного наследия краеведы Прииртышья предлагают сделать разработку мер государственной поддержки собственников старинных домов и зданий, чтобы им было легче содержать фасады в первозданном виде, не меняя их облик, тем более, не разрушая все здание с интересной архитектурой.

Пора решать и проблему ветхого жилья. Эти вопросы вот уже многие годы поднимаются на самом высоком уровне, но финансирование программы ветхого и аварийного жилья пока касается лишь городов республиканского значения.

Гнилые деревянные перекрытия, дырявые железные и шиферные крыши, ржавые коммуникации, уличные туалеты и печное отопление. Плесень, сырость и вечная угроза все новых и новых подтоплений во время весеннего таяния снега или ливневых летних дождей. Такова реальность всех тех, кто вынужден проживать в ветхих и аварийных домах.

Фото: Zakon.kz

25 жилых домов в Семее – вот и весь жилой фонд области, официально признанный ветхим и аварийным жильем. Чаще всего, это деревянные или саманные хибарки, "сталинки" с печным отоплением или шлаколитые домики. Однако пока переселиться в другие дома у их жильцов нет никакой возможности.

В нескольких районах Семея есть целые кварталы жилых домов, признанных ветхими и аварийными. В районе Затона, около судостроительного и судоремонтного завода, до сих пор стоят деревянные рубленные 2-этажки, построенные в 20-х годах прошлого века. Старейших жилой дом в городе датируется 1820-м годом.

"На мой взгляд, программа ветхого и аварийного жилья, безусловно, нужна. Но вот помогать государство должно не каждому, кто живет в таких старых домах. Все мы, в конечном счете, собственники своего жилья. И несем полную ответственность за его содержание. Почему же государство одним должно помогать, а другие несут это бремя на своих плечах? Помочь можно и нужно действительно нуждающимся", – считает член общественного совета Абайской области, почетный строитель РК Николай Исаев.

Тем временем городской акимат в рекордные сроки отреагировал на замечания президента относительно внешнего облика Семея.

Аким города Нурбол Нурсагатов на своей странице в социальной сети поделился с горожанами планами работ по благоустройству дворовых территорий в текущем году.

"Глава государства обратил отдельное внимание на состояние дворов, а также высказался о благоустройстве и об инфраструктуре города Семей. Все данные замечания имеют под собой весомые основания", – признался градоначальник Семея.

Согласен Нурбол Нурсагатов и с тем, что детские площадки и дворы находятся в очень плачевном состоянии. Из 576 дворов, имеющихся в Семее, только 10% не требуют благоустройства. Остальным нужен капитальный ремонт или даже реконструкция.

Атырау. Ветхое жилье и проблемы водоснабжения

Фото: Zakon.kz

Атырау богатый город, но если пройтись по его улицам, можно в этом усомниться. Нередко от приезжих слышно: "как вы живете в этой серости и убогости". Например, на многих улицах нет даже узеньких тротуаров, и, если пройдет небольшой дождик, то придется идти по специфической атырауской липкой грязи, комьями остающейся на обуви. А выходить на проезжую часть себе дороже. Особенно сложная ситуация складывается за пределами двух центральных улиц.

"Атырау не хватает качественного обустройства микрорайонов и городских дворов, нет достаточного количества детских площадок, и дети в жилых районах вынуждены играть на проезжей части улиц и дорог, подвергая свою жизнь опасности. Нет рекреационных территорий, парков, удобных скверов и пешеходных зон. Существующие площади представляют из себя торговые площадки и территорию с прокатом детских автомобилей и аттракционов", – говорит директор Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

Она также отметила, что в Атырау очень много ветхого жилья. В настоящее время решается проблема со сносом около 600 таких домов. Одновременно нужно ремонтировать фасады других зданий, и не только тех, которые стоят вдоль центральных улиц.

Другая проблема Атырау – состояние системы водоснабжения и канализационных сетей. Даже дренажную систему так и не довели до ума, хотя потратили миллиарды тенге. Система помогла бы уменьшить подтопление зданий грунтовыми водами, что отрицательно сказывается на состоянии не только строений, но и зеленых насаждений, поскольку деревья от соли гибнут.

"В городах, не только в частном секторе, но и в микрорайонах построены автономные септики, что приводит к подъему грунтовых вод, которые заливают подвалы многоэтажек, размывают фундаменты домов, вызывают просадку грунта", – пояснила Чернова.

Исторический центр на грани исчезновения

Крайнюю обеспокоенность горожан вызывает и ситуация с историческим центром, состоящим из уникальных старинных зданий, подчас разваливающихся на глазах.

"По купеческим особнякам конца XIX – начала XX вв постройки пройдутся бульдозером в рамках реализации программы по масштабному сносу ветхого жилья на правобережье областного центра. Старый город выглядит ужасно. Из бюджета за все годы независимости на ремонт и реставрацию исторического центра не выделялось ни тиына, что идет вразрез с неоднократными поручениями на самом "верху" о необходимости развивать внутренний туризм", – отмечает краевед и экскурсовод Лев Гузиков.

Он рассказывает, что порой гости из дальнего зарубежья, глядя на разваливающуюся старину, интересуются, почему в Атырау так относятся к собственной истории.

"Экскурсанты из других регионов Казахстана сравнивают свой город с нашим и констатируют, что в Атырау хуже всего. Туроператорам фактически нечего показывать многочисленным гостям города, а ведь знакомство с любым населенным пунктом начинается с его истории. Городу в нынешнем году исполнится 383 года. Старая часть Атырау – это целый комплекс, остатки которого уцелели до наших дней, где даже деревянные домишки важные элементы архитектурной среды. Все это и формирует исторический облик города. И теперь до его полного уничтожения остался один шаг", – сказал Лев Гузиков.

Ни поиграть, ни воздухом подышать

Еще одна городская проблема – недостаток игровых площадок во дворах многоэтажных домов. Казалось бы, свободные участки имеются, достаточно снести старые беседки или качели, где они есть, и возвести новые. Но в одних случаях на лакомых кусочках земли возводятся объекты бизнеса, другие попросту пустуют. Например, в самом центре города жители пятиэтажного дома бьются за строительство детской площадки.

"Места тут достаточно, стоит лишь убрать проржавевшую беседку. Раньше в городском акимате нам твердили, что земельный пятачок куплен частным лицом, потом, что его вернут в госсобственность, в другой раз, дескать, там проложены коммуникации и ничего строить нельзя. Теперь слышим новые заверения, обещают-таки возвести долгожданную игровую площадку. Очень хочется верить в правдивость," – рассказала жительница этого дома София.

Атырау, периодически накрываемый едким сизым смогом от горения камыша в прибрежной части Каспийского моря и от выбросов вредных веществ, в том числе сероводорода, продолжает мечтать о чистом воздухе, удобных детских площадках, скверах, тротуарах, ремонте домов. Пока это только мечты.

Костанай. Город без тени

В Костанае в последние годы самой большой проблемой стало опустынивание города. Из-за неправильного кронирования деревья погибали, причем уже начали кронировать не только тополя, но и березы и клены, которые такие "операции" в принципе не переносят. В разных частях города появляются и новые саженцы, но они погибают, потому что подрядчики просто забывают их поливать. Сегодня на центральных улицах города во время летнего солнцепека негде укрыться.

Понимая, что недовольство горожан нарастает, в 2022 году для решения вопроса по озеленению областного центра аким города даже пригласил сотрудников из института ботаники и фитоинтродукции Алматы. Они оценивали состояние зеленых насаждений, составляли ассортимент пород, который подойдет к условиям города, и разработали рекомендации по уходу за зелеными насаждениями.

"В городе много погибающих деревьев. Если сейчас не заняться их спасением, то очень скоро мы придем к тому, что спасать будет нечего. Для горожан вопрос озеленения – один из самых важных", – заметил тогда на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Сабитов.

Фото: Zakon.kz

Генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, доктор биологических наук Гульнара Ситпаева рассказала, что сотрудники специализированной лаборатории дендрологии провели обследование семи улиц и трех парков Костаная, а также насаждений рядом с разными офисами. И рекомендовали увеличить разнообразие с 90 до 128 наименований. А в цветочных клумбах и рабатках использовать больше многолетних растений.

"Одна из главных рекомендаций – не сажать вдоль дорог сосны и другие хвойные породы деревьев, потому что они не поглощают вредные выхлопы и сами медленно умирают", – подчеркнула Гульнара Ситпаева.

На брифинге чиновники обещали, что теперь будут вести озеленение, основываясь на рекомендациях ученых, но на деле оказалось все не совсем так. Например, биологи советовали возле дорог высаживать лиственные деревья, а, судя по сообщению отдела ЖКХ, сажать будут еще и хвойные. Например, по улице Тәуелсіздік высадят 600 сосен, которые привезут из Башкирии, а также более 33 тыс. штук кустарников кизильника, которые станут живой изгородью. Сосны появятся и на других участках.

19 апреля жительница Костаная Анна Измайлова записала видеообращение к главе города, в котором предложила в разных частях города создать наблюдательные группы из числа активистов, которые бы контролировали работу подрядных организаций по уходу за деревьями, а также находились на связи с отделом ЖКХ.

"Хорошая идея по озеленению города при реализации сталкивается с халатным отношением подрядчиков. Из-за безответственности обслуживающих компаний погибают саженцы, которые каждый год высаживаются в разных частях города. За подрядчиками нужен контроль, ответственность предусмотрена в Экологическом кодексе, но к ней почему-то никого не привлекают", – отметила активистка.

Почему, несмотря на рекомендации биологов, возле дорог будут высаживать сосны, да и еще такой высоты в отделе ЖКХ журналистам не объяснили.

Петропавловск. Скрытое лицо окраин

Фото: Zakon.kz

На фоне расцветающего центра города, который активно украшается эпатажными новостройками, новыми скверами, модной иллюминацией, реальная картинка на окраинах с каждым днем становится все мрачнее. Микрорайоны, которые находятся на расстоянии нескольких автобусных остановок от деловой части города, давно не видели развития и благоустройства.

Выкрашенная в синий цвет водная колонка зияет ржавыми ранами. В нескольких шагах мусорные баки, которые завалены мусорными пакетами с горками. Автобусная остановка – ржавое металлической укрытие от снега и дождя, которое постоянно рискует опрокинуться на землю от более или менее серьезного ветерка. Старый, пошатнувшийся от времени деревянный штакетник частной хибарки напротив элитного по местным меркам жилья – кирпичной трехэтажки. Это и есть так называемый "центр" микрорайона Заречный, одного из крупнейших микрорайонов города. Этот край противоположность того Петропавловска, который показывают высоким гостям города.

"Яркие микрорайоны города: Заречный, Рабочий поселок, "Молодежка", "Косогор", "Копай", – буквально километров 5-6 от центра, и какой-то коллапс начинается. Всегда так считалось, что центр города – это место притяжения всех горожан. А то, что там на окраине происходит, никого не интересует. Комиссии если приезжают с республики, их туда никогда не повезут", – Закиржан Мамлютов, депутат Петропавловского городского маслихата.

Решение проблемы власти города видят в принятии нового архитектурного дизайн-кода города. Это своеобразный план мелочей, который поможет дать городу новый, более ухоженный вид. На эти цели из бюджета планируется выделить 80 млн тенге. Указанную сумму утвердили на внеочередной сессии городского маслихата. Для разработки дизайн-кода объявят конкурс, в котором может принять участие каждый житель города, предлагая свои варианты дизайна.

"Ориентирован документ на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство. Дизайн-код будет обязательным условием при разработке новых комплексных проектов благоустройства, информационных, навигационных, рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, малых архитектурных форм и т.д.", – Эльмира Садвокасова, пресс-секретарь акима города Петропавловска.

Разработанный архитектурный дизайн-код, уверяют, в акимате, коснется всех уголков города. И именно здесь свою лепту могут внести жители окраин и те, кому эти районы не безразличны.

Усть-Каменогорск. Планов громадье

Фото: Zakon.kz

В акимате Усть-Каменогорске говорят, что проблема внешнего вида жилых домов – общереспубликанская. Долгое время ремонт фасадов был проблемой исключительно собственников квартир.

"Государство при всем желании не могло вложить ни тиына в частные жилища. Лишь недавние изменения в законодательстве позволили акиматам за свой счет ремонтировать фасады, если того требует архитектурный облик населенного пункта", – пояснили в акимате города.

В Усть-Каменогорске этой весной начались работы по обновлению фасадов. В апреле на одной из центральных улиц, с так называемых "сталинок", то есть домов, построенных в 40-50-е годы, начали сдирать старую штукатурку и готовить их к ремонту. Только в этом году в областном центре планируется обновить фасады 21 дома на проспекте Назарбаева. Как пояснили в акимате, здания будут ремонтировать не только со стороны проспекта, а полностью, с сохранением уникальных элементов архитектуры.

"Мы будем уделять внимание качеству работ, здесь работает технадзор. По гарантийным обязательствам подрядчик в течение трех лет будет следить за состоянием фасада и при необходимости выполнять ремонт. По покраске нам дают гарантию около семи лет", – пояснил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Сейчас в городской администрации обдумывают разработку цветовых стандартов и концепций формирования облика для каждого района города.

Талдыкорган. Город пяти проблем

В Талдыкоргане две основные проблемы – мусор и дороги. Отсутствие должного количества урн в общественных местах негативно сказывается на внешнем облике улиц, скверов, площадей, парков. Но даже это не главное. Главное – их своевременная очистка. Как правило, урны всегда переполнены, особенно на остановках. Их опустошают раз в несколько дней. В арыках тоже скапливается большое количество мусора, и о них вспомнят, лишь когда поливная вода пойдет через край.

Что касается дорог, то они на данный момент в областном центре в весьма плачевном состоянии. И, судя по всему, можно ждать лишь ямочный ремонт. К нему приступили, выдолбили на проезжей части дорог геометричные ямы, но переменчивая погода притормозила весенний порыв дорожников. Пока это коснулось центральных улиц города.

Фото: Zakon.kz

Случаются даже казусные ситуации. Так, на днях сотрудники дорожной полиции оштрафовали водителя за пересечение двойной сплошной линии на улице Шевченко. При этом на асфальтовом покрытии разделительной линии нет вообще никакой.

Единственная дорога с качественным покрытием, без ям и колдобин, ведет в резиденцию акима области. За ней следят надлежащим образом, снег там убирают в первую очередь.

На озеленение ежегодно выделяются миллионы тенге из бюджета. Высаженные по весне цветы радуют глаз, но и здесь не без изъяна. В прошлом году компания, выигравшая тендер на озеленение, не досадила около трети положенных по договору саженцев цветов. Будут ли общественники в нынешнем году заниматься подсчетом цветов на клумбах, покажет время. Основные посадки еще впереди.

А вот саженцы деревьев, которые высаживают ежегодно, особенно в новых жилых массивах, по-настоящему жалко. Не выживает большинство из них. Молодым деревцам требуется постоянный уход и полив, в то время как задача чиновников и подрядных организаций в Талдыкоргане – посадить растения и отчитаться. К примеру, в начале апреля на общегородском субботнике в парке Победы высадили порядка тысячи саженцев, в том числе хвойных пород. Сколько из них выживет – неизвестно. Всего на территории области запланирована посадка 93 тысяч деревьев.

Несколько лет назад дворы спальных микрорайонов благоустроили: расширили проезды для транспорта, определили парковочные площадки и обустроили места для досуга детей. Однако эти пластиковые конструкции (горки, вертолеты, стенки, турники, качели) не моют, не обрабатывают после зимы дезрастворами.

Еще одна серьезная проблема в Талдыкоргане –– полное отсутствие общественных туалетов. На данный момент в город поступили несколько модульных уборных. В акимате города сообщили, что еще не решено, где они будут установлены. Но у жителей города уже возник резонный вопрос: зачем один из модулей установили напротив жилого дома в микрорайоне Самал? В парках, где бывает массовое скопление людей с детьми, такие туалеты гораздо важнее и нужнее.

К сожалению, диалога между населением и властями города нет. С трибун говорят о благе для народа, а слышать этот народ, видимо, не хотят.

Караганда. Пыльный облик

Фото: Zakon.kz

Пыльная, неумытая, неухоженная. Именно так сейчас говорят об облике Караганды ее жители. Весной это становится более очевидным. Карагандинцы часто ругают власть за непривлекательный и серый облик города, те в ответ призывают горожан начинать с себя и чаще выходить на субботники.

20 апреля аким Караганды Мейрам Кожухов пригласил горожан выйти на генеральную уборку 22 апреля. Стоит отметить, что Кожухов хорошо общается с карагандинцами на своей личной страничке в Instagram, часто выходит в прямой эфир с улиц города. Не боится критиковать и получать в ответ критику. За такой диалог карагандинцы акима уважают. Тем не менее, жители отмечают, что город выглядит действительно неухоженно и неуютно. Нельзя сказать, что в сфере благоустройства в Караганде ничего не делают. Часто радует акциями Центральный парк, в городе установили памятник Виктору Цою, Центр урбанистики реализует различные проекты, в том числе инициирует создание муралов. Но глобально это облик города все же не меняет.

Местный житель видеограф Иван Кукшинский создал проект "Ужасы Караганды". Он не о мистике, а о социальных проблемах города. Кукшинский снимает ролики о местах, к которым считает нужным привлечь внимание общественности.

Кукшинский считает, что властям необходимо привлекать к обсуждению проектов жителей города. В пример он приводит памятник в виде киноленты, установленный около Карагандинского технического университета. На его создание и установку потратили более 187 млн тенге. Карагандинцы до сих пор не понимают, зачем это было нужно. Киноленту выполнили из металла и бетона, и сейчас она уже покрыта ржавчиной, не украшая, а уродуя город.

Ситуация с озеленением тоже оставляет желать лучшего. Караганду часто сотрясают скандалы, связанные с незаконной вырубкой и подрезкой деревьев. Так, прошлым летом на центральном проспекте Бухар жырау подрезали деревья перед торговым домом "Абсолют". Это было сделано для того, чтобы здание лучше просматривалось с дороги. От деревьев же оставили голые стволы. Аким Караганды тогда был вынужден извиняться за собственника торгового дома перед горожанами.

Не было прошлым летом в Караганде и уличных цветов. Тендер выиграло общественное объединение инвалидов "Жан Дос" и не справилось с задачей по их высадке. Кто-то из горожан даже повесил в центре города табличку, обращенную к акиму города той поры: "Булекпаев, где цветы?"

Карагандинцы говорят, что у города нет хозяина, который бы твердой рукой навел порядок. Связывают это с тем, что Караганда – это своеобразный перевалочный пункт для акимов, которые потом уезжают на повышение в Астану. А городу нужно, чтобы пост получил местный житель, который не останется равнодушен к его проблемам.