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Токаев обратился к акимам областей и городов

Токаев обратился к акимам областей и городов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды за 8 апреля 2024 года отмечено, что глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Также поручено привести в порядок дороги. 

"Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств", – говорится в сообщении.

В целом, как уточнил президент, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.

Ранее Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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