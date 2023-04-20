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В Караганде запущена библиотека в общественном транспорте

В Караганде запущена Фото: пресс-служба акимата города Караганда
При поддержке Акимата города Караганды впервые в общественном транспорте города запущена книжная библиотека, сообщает Zakon.kz.

В целях воспитания внутренней культуры населения и приобщение к чтению художественной литературы, в рамках проекта (Жол үстіндегі кітапхана) Книги в дорогу на сегодняшний день в 22 автобусах 6 маршрутов: 65,5,1,70,43,188э появилась опция чтение книг по QR-кодам, размещенных на стикерах в центральной части салона автобуса. Для выбора книги одного из трех разделов: казахская классика, русская классика и зарубежная классика пассажиру необходимо пройти по ссылке. Среди произведений "Көксерек" М.Ауэзова, "Ескендір" А.Кунанбайулы, сказки А.С.Пушкина, "Затерянный мир" Конан Дойла и другие.


В Караганде запущенна

Фото: пресс-служба акимата города Караганда


В проекте задействованы маршруты с большой протяженностью и активным пассажиропотоком.


В Караганде запущенна

Фото: пресс-служба акимата города Караганда


Через пару дней опция чтения книг по QR-коду будет доступна уже на 60 городских автобусах 13 маршрутов: 1, 40,43,53,33,118э, 146э, 56, 70, 5,65, 41,19.


В Караганде запущенна

Фото: пресс-служба акимата города Караганда


В Караганде запущена

Фото: пресс-служба акимата города Караганда


Всего 41 произведение, из них: 21 - казахская классика, 14 - зарубежная классика и 6 – русская классика.


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