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В Караганде подорожает проезд в общественном транспорте

В Караганде подорожает проезд в общественном транспорте, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 19:32 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Караганде утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Новый дифференцированный тариф согласовали на XVII сессии городского маслихата. Так, с мая стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный – 200 тенге.

"Текущий тариф в 80 тенге был установлен в январе 2014 года – более 10 лет назад. При этом стоимость основных затрат перевозчиков в среднем выросла в три раза: топливо, шины, смазочные материалы и зарплата. Увеличение затрат, обновление подвижного состав, запуск новых маршрутов влияет на рост потребности в субсидировании", – сказал на сессии заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов. 

Аким Караганды Мейрам Кожухов назвал повышение тарифа вынужденной мерой. По его словам, только повысив плату за проезд, перевозчики смогут сохранить качество оказываемых услуг.

В августе 2023 года также
подорожал проезд в общественном транспорте Алматы. При безналичной оплате алматинцы платят за проезд 100 тенге, при оплате наличными – 200 тенге.

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