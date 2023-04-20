Снос ЖК "Дублин" и "Вашингтон" прокомментировали в столичном Департаменте юстиции

Заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Азамат Бердыбеков дал разъяснению по сносу ЖК "Дублин" и решению о сносе ЖК "Вашингтон", сообщает Zakon.kz.

По словам Азамата Бердыбекова, 4 апреля cпециализированный межрайонный экономический суд вынес решение о том, что ТОО "Стройгруп 2021" обязано за свой счет снести незаконно возведенное строение расположенное на пересечении улиц Айтматова и Молдагалиева.

Судебный исполнитель, по словам спикера, не раз уведомлял ответчика о необходимости исполнить требование.

"Однако все требования были проигнорированы со стороны ТОО "Стройгруп 2021". В связи с этим, судоисполнитель в соответствии с законом об исполнительном производстве и статуса судебного исполнителя принял решение возложить обязанность требования судебного акта на акимат, то есть на истца-взыскателя – ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса". На основании постановления управление сегодня приняло действенные меры, направленные на реальное, то есть принудительное исполнение через снос с привлечением спецтехники и рабочих". Азамат Бердыбеков

Застройщик препятствовал сносу, и, как отметил Азамат Бердыбеков, к делу подключилась полиция.

"Он препятствовал заезду техники и началу сноса. По данному факту полиция уже приняла меры. Его забрали в управление полиции. Это компетенция полиции. Посмотрим по результатам рассмотрения". Азамат Бердыбеков

Он отметил, что вкладчики имеют право расторгнуть договор с застройщиком или получить свои деньги обратно, обратившись в компетентные органы.

"Также я прочитал комментарий, что решение суда не вступило в законную силу. Да, оно не вступило в законную силу. Решением специализированного межрайонного экономического суда от 6 апреля было вынесено, но данный судебный акт поступил в департамент юстиции для немедленного исполнения. Когда решение суда поступает для немедленного исполнения, мы возбуждаем исполнительное производство. То есть оно подлежит исполнению". Азамат Бердыбеков

Что касается ЖК "Вашингтон", то по информации Бердыбекова, составлен административный материал по статье 669 КоАП за неисполнение судебного акта.

"Административный суд признал виновным и привлек к административному взысканию. Также неоднократно взысканы пени в доход государства. За каждый день просрочки. В республиканский бюджет. Сносить будут. В настоящее время судоисполнители вместе с акиматом насчет сноса прорабатывают вопрос. Раз незаконно возведенное строение – значит, компенсации (застройщику. - прим. ред.) не будет. Наоборот, все понесенные расходы, направленные на принудительное исполнение судебного акта, возлагаются на должника. Будем судиться, взыскивать с них. Сроки исполнения производства исполнительного согласно закону – от двух до четырех месяцев". Азамат Бердыбеков

По его словам, должник обязался снести ЖК самостоятельно. Если он этого не сделает, то к делу приступят судоисполнители.