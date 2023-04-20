Международный опыт противодействия пыткам рассмотрели на конференции в Алматы

На конференции "Предупреждение пыток и жестокого обращения: международные и европейские стандарты и передовой опыт" выступил председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов.

Мероприятие состоялось 20 апреля 2023 года. Открывая конференцию, Игорь Рогов отметил, что проблема пыток присуща многим странам мира.

По его словам, перед правоохранительными органами республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу полного искоренения пыток и жестокого обращения в нашей стране.





"Нам надо системно бороться с этим злом, поэтому важно изучение европейских стандартов противодействия пыткам и другим видам жестокого обращения, а также обмен опытом с коллегами в данной сфере". Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов

Далее председатель Комиссии по правам человека отметил, что запрет жестокого обращения и пыток – признанное фундаментальное право, включенное как в международные договоры по правам человека, так и в национальное законодательство практически во всем мире. Конституции всех пяти стран Центральной Азии запрещают применение пыток и жестокого обращения при любых обстоятельствах и без каких-либо исключений.



Обеспечение на самом высоком уровне жесткой нетерпимости в отношении таких ситуаций, а также разработка эффективной превентивной нормативной правовой базы (включая эффективное расследование нарушений) в сочетании с эффективным обучением и процедурами предоставления возмещения жертвам являются ключевыми компонентами устойчивого и долгосрочного решения.