Международный опыт противодействия пыткам рассмотрели на конференции в Алматы
Мероприятие состоялось 20 апреля 2023 года. Открывая конференцию, Игорь Рогов отметил, что проблема пыток присуща многим странам мира.
По его словам, перед правоохранительными органами республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу полного искоренения пыток и жестокого обращения в нашей стране.
"Нам надо системно бороться с этим злом, поэтому важно изучение европейских стандартов противодействия пыткам и другим видам жестокого обращения, а также обмен опытом с коллегами в данной сфере". Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов
Далее председатель Комиссии по правам человека отметил, что запрет жестокого обращения и пыток – признанное фундаментальное право, включенное как в международные договоры по правам человека, так и в национальное законодательство практически во всем мире. Конституции всех пяти стран Центральной Азии запрещают применение пыток и жестокого обращения при любых обстоятельствах и без каких-либо исключений.
Обеспечение на самом высоком уровне жесткой нетерпимости в отношении таких ситуаций, а также разработка эффективной превентивной нормативной правовой базы (включая эффективное расследование нарушений) в сочетании с эффективным обучением и процедурами предоставления возмещения жертвам являются ключевыми компонентами устойчивого и долгосрочного решения.