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В восьмой партии за мировую шахматную корону Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью

В восьмой партии сыграли вничью Фото: Twitter/International Chess Federation
В Астане продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В восьмой партии гроссмейстеры сыграли вничью, сообщает Zakon.kz.

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Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 45-м ходу.

Во время партии россиянин допустил несколько ошибок, но его соперник не смог ими воспользоваться. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем - 4,5-3,5.

"Не знаю почему, но вдруг я почувствовал себя слишком амбициозным и сделал несколько ужасных ходов, которые чуть не стоили мне игры или половины очка. А потом мне повезло, и появилось несколько хороших шансов спастись", - приводит слова Яна Непомнящего официальный Twitter ФИДЕ.

Девятая партия состоится 21 апреля. Ян Непомнящий будет играть белыми. Всего в матче за титул чемпиона мира запланировано 14 партий. Для досрочной победы один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка (за победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5 балла).

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