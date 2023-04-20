Ситуация в Украине: власти готовят распродажу госсобственности, генсек НАТО прибыл в Киев
Фото: Instagram/jensstoltenberg
Страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию, в Латвии запретили праздновать 9 мая, сообщает Zakon.kz.
- Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, визит можно расценивать, как знак, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной;
- НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы вооруженные силы этой страны пришли к полной оперативной совместимости с силами альянса, заявил Столтенберг по итогам переговоров в Киеве;
- Мы не знаем, когда военный конфликт закончится, но знаем, что "российская агрессия" - токсичный паттерн, заявил Столтенберг;
- Недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО, заявил Песков;
- Саммит НАТО в Вильнюсе в июле будет обсуждать гарантии безопасности Украины, заявил Столтенберг;
- Украина продолжает нуждаться в военной помощи, и Запад продолжит ее оказывать, но о новых типах вооружений речь пока не идет, заявил в Лиссабоне канцлер ФРГ Олаф Шольц;
- В Латвии запретили праздновать 9 мая, сообщает Delfi;
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о расторжении договора аренды земли с посольством России;
- Дания совместно с Нидерландами передаст Киеву 14 танков Leopard 2 - СМИ;
- Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Киеву средства для обеспечения защиты на море;
- США и ряд других стран-союзниц Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, пишет Bloomberg;
- Также Bloomberg пишет, что украинские власти намерены в ближайшее время запустить процесс продажи государственных предприятий. Инвесторам предложат металлургические заводы, коммунальные предприятия, производителя инсулина, компании, выпускающие удобрения;
- Контрнаступление ВСУ будет сюрпризом не только для РФ, но и для украинцев, заявил представитель президента в Верховной Раде Украины Вениславский;
- Депутат Госдумы Константин Затулин предложил отменить решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году;
- Военные США продолжают разведывательные полеты над Черным морем, не намерены от них отказываться, заявили в Пентагоне;
- Как пишет Financial Times, в слитых документах Пентагона сообщается о попытках ЧВК "Вагнер" купить оружие у Китая.
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