В пьяной драке житель Павлодара получил смертельные ранения

Тело 48-летнего жителя Павлодара обнаружили в собственной квартире. Мужчина скончался от ножевых ранений, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в убийстве мужчины был задержан местный житель. Как сообщает местный департамент полиции, погибший и задержанный распивали спиртные напитки. В ходе разговора возникла ссора, завязалась драка, передает Pavlodarnews.

Во время потасовки 33-летний задержанный нанес погибшему ножевые ранения в грудь. От полученных травм 48-летний хозяин квартиры скончался.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Задержанному подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, если суд признает его виновным в убийстве.