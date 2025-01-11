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Происшествия

Полицейский в Алматы получил смертельное ножевое ранение во время конфликта

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 11:02 Фото: akorda.kz
В Алматы скончался полицейский, получивший ножевое ранение во время конфликта. Он умер в больнице, сообщает Zakon.kz.

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.

Уточняется, что оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района получил ножевое ранение во время конфликта. Трагедия случилась, когда мужчина находился не на службе.

"Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка", – сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Таразе полицейский получил ранение, спасая охранника кафе от вооруженного посетителя.

Андрей Дюсупов
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