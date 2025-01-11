Полицейский в Алматы получил смертельное ножевое ранение во время конфликта
Фото: akorda.kz
В Алматы скончался полицейский, получивший ножевое ранение во время конфликта. Он умер в больнице, сообщает Zakon.kz.
Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.
Уточняется, что оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района получил ножевое ранение во время конфликта. Трагедия случилась, когда мужчина находился не на службе.
"Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка", – сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Таразе полицейский получил ранение, спасая охранника кафе от вооруженного посетителя.
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