Массовый падеж овец случился в Туркестанской области

Больше трех сотен овец погибли за сутки в подворье фермера после приема ветлекарства, сообщает Zakon.kz.

Фермер Самат Кадыров рассказал, что у овец и баранов его хозяйства начался понос. Мужчина купил в ветеринарной аптеке препарат для лечения по совету продавца. После приема лекарства животные начали массово умирать. Погибло уже 320 баранов и овец, пишет Otyrar.

"Фармацевт сказал, что порошок обойдется мне дешевле. Он сказал, что мне нужно развести препарат на 10 литров воды и давать по 5-10 граммов животным. Я так и сделал. Подумал, что все хорошо, но нет. После 10 часов вечера начался кошмар. 320 баранов погибли. Падёж не прекращается!" фермер





Свои убытки Кадыров оценивает в миллион тенге. Мужчина обратился к ветеринарам и в полицию. Пока помощи ему не предоставили.

В ветеринарной аптеке инцидент не комментируют. А специалисты, исследовавшие туши животных в лаборатории, говорят, что фермер должен был изначально обратиться к ветеринару и только потом преобретать препараты.

"Фермер может отправить на исследования этот препарат в независимую лабораторию за свой счет. Мы со своей стороны отправили на экспертизу. Результат будет через 9 дней". Алмет Оразбеков, заместитель начальника ветеринарной службы Туркестанской области

Фермер заявил, что намерен обратиться в суд, чтобы отстоять свои права.

В Бейнеуском районе Мангистауской области тушки пяти краснокнижных розовых фламинго обнаружил школьник. Ветеринары говорят, что птицы погибли из-за пыльных бурь.

