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Происшествия

В Актюбинской области выясняют, кто напал на стадо овец

Нападение на стадо овец расследуют в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 00:46 Фото: pixabay
Нападение на стадо овец расследуют в Актюбинской области. В одном из хозяйств Мартукского района загрызли трех животных. Еще 20 погибли, в панике затоптав друг друга, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, изначально говорилось, что погибло более 100 овец. Но позже данные уточнили. Три, как уже точно подтвердили в отделе сельского хозяйства, пали из-за нападения хищников. У них вспорото брюхо. Остальные просто передавили друг друга в панике, считают ветеринары. Само хозяйство находится в степи.

Как сообщили чиновники, погибшая скотина не была на учете. Поэтому владельцу не стоит рассчитывать на страховку. Впрочем, фермер и не выдвигает никаких требований.

"В базе двери были открыты. Элементарные меры безопасности не соблюдались, поэтому они свободно зашли. Волков никто не видел. Но всякое бывает. Это степь. Но никто волков не видел. Обследование делали. Но сейчас конкретно: волки были. Или лисы, или собаки были… Бродячих собак тоже в степи очень много". Начальник отдела сельского хозяйства акимата Мартукского района Бахитжан Мулькаев

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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