Осужденные в колонии Шымкента разбили более сотни камер наблюдения

В учреждении максимальной безопасности Шымкента отбывающие там сроки осужденные разбили камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС Шымкента, из строя осужденные вывели 135 камер сплошного видеонаблюдения. Об этом рассказали новостной телеграм-канал Otyrar.

"В учреждении максимальной безопасности № 53 осужденные скрыв свои лица под шапками и тканевой материей, используя подручные предметы, умышленно вывели из строя 135 камер сплошного видеонаблюдения", – приводит данные издание.

В преступлении подозреваемыми проходят 34 ранее осужденных человека. В учреждении завели уголовное дело.