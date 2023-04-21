Осужденные в колонии Шымкента разбили более сотни камер наблюдения
Фото: pixabay
В учреждении максимальной безопасности Шымкента отбывающие там сроки осужденные разбили камеры наблюдения, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДУИС Шымкента, из строя осужденные вывели 135 камер сплошного видеонаблюдения. Об этом рассказали новостной телеграм-канал Otyrar.
"В учреждении максимальной безопасности № 53 осужденные скрыв свои лица под шапками и тканевой материей, используя подручные предметы, умышленно вывели из строя 135 камер сплошного видеонаблюдения", – приводит данные издание.
В преступлении подозреваемыми проходят 34 ранее осужденных человека. В учреждении завели уголовное дело.
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