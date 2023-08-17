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Законодательство РК

Пошел в баню и не вернулся: из колонии в Шымкенте сбежал заключенный

Осужденный сбежал из колонии в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Осужденный сбежал из учреждения минимальной безопасности в Шымкенте. Он отпросился из исправительного учреждения, чтобы сходить на рынок и в баню, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы 17 августа, осужденный отбывал срок в учреждении минимальной безопасности №56 (сейчас так официально называют колонии-поселения). Согласно УИК РК, осужденные, которые содержатся в таких учреждениях, имеют право выходить за их пределы с 9:00 до 18:00 без сопровождения сотрудников, чтобы сделать покупки на рынке, посетить парикмахерскую или баню.

Этим и воспользовался осужденный. Он просто не вернулся в колонию в установленное время.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток осужденного задержали сотрудники ДУИС. Департамент полиции города Шымкент проводит досудебное расследование по ст. 427 УК РК (уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы)", – сообщили в пресс-службе КУИС.

Департаментом уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области также начал служебное расследование в отношении сотрудников исправительного учреждения.

Ранее в Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист, которого задержали в тот же день.

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Никита Дробны
КУИС Шымкент
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