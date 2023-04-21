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53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане

53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки ковид подтвердился у 53 пациентов, сообщает Zakon.kz.

На утро 21 марта, согласно данным Министерства здравоохранения, официально подтверждено 53 новых случая заражения covid-19.


53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане

Фото: пресс-служба минздрава


Лечение от КВИ продолжают получать 1387 человек, из них в стационарах находятся 166 пациентов, амбулаторно – 1221.

Из числа заболевших находятся:

  •  в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  •  в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  •  на аппарате ИВЛ – 0.

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