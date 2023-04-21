53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки ковид подтвердился у 53 пациентов, сообщает Zakon.kz.

На утро 21 марта, согласно данным Министерства здравоохранения, официально подтверждено 53 новых случая заражения covid-19.

Фото: пресс-служба минздрава

Лечение от КВИ продолжают получать 1387 человек, из них в стационарах находятся 166 пациентов, амбулаторно – 1221. Из числа заболевших находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0. Читайте также Телевидение и радио не работают в Казахстане Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт В Астане показали документальный фильм о проблемах ранней беременности

Следите за новостями zakon.kz в: