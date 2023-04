Португалец Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в двенадцатый раз

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Известный португалец, который 26 января отметил свой 60-летний юбилей, дважды побеждал в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Сначала с "Порту" в сезоне 2003/04, затем с "Интером" (2009/10). По одному разу приводил к победе в Кубке УЕФА "Порту" (2002/03), в Лиге Европы – "Манчестер Юнайтед" (2016/17) и в Лиге конференций – "Рому" (2021/22).

José Mourinho did it again. The next one vs Bayer Leverkusen’s gonna be the 12th European semifinal in his career. ✨🇵🇹 #UEL pic.twitter.com/HUjR2smpo4