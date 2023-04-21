Португалец Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в двенадцатый раз

Итальянская "Рома" накануне разгромила голландский "Фейеноорд" – 4:1 – в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Для португальского наставника римлян Жозе Моуринью это 12-й полуфинал в европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.

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Известный португалец, который 26 января отметил свой 60-летний юбилей, дважды побеждал в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Сначала с "Порту" в сезоне 2003/04, затем с "Интером" (2009/10). По одному разу приводил к победе в Кубке УЕФА "Порту" (2002/03), в Лиге Европы – "Манчестер Юнайтед" (2016/17) и в Лиге конференций – "Рому" (2021/22).

José Mourinho did it again. The next one vs Bayer Leverkusen’s gonna be the 12th European semifinal in his career. ✨🇵🇹 #UEL pic.twitter.com/HUjR2smpo4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2023

Последним достижением Моуринью стал выход его коллектива "Ромы" в 1/2 финала Лиги Европы, где римляне сразятся с немецким "Байером".

"Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше. Вы теперь можете понять, почему у меня так много седых волос. Провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против "Зальцбурга" или "Буде-Глимта". Сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален. В целом, действительно рад за парней". Жозе Моуринью, главный тренер ФК Рома





А в другом матче этой стадии встретятся испанская "Севилья" и туринский "Ювентус". Первые поединки 1/2 финала пройдут 11 мая, а ответные – 18 мая. Финал Лиги Европы-2023 запланирован на 31 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаша".