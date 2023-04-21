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В Казахстане утвердили квоты на наркотические и психотропные вещества

Утверждены квоты наркотических и психотропных веществ для медцелей Фото: ДП СКО
Правительство Казахстана постановлением от 18 апреля 2023 года утвердило государственные квоты на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены потребности наркотических средств для юридических лиц на 2023 год:

  • для медицинских целей;
  • для научно-исследовательских и учебных целей;
  • для производственных целей.

Квоты установлены на такие наркотические средства как героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин и др. Всего в список вошли 13 наркотических средств.

Также утверждены потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2023 год для аналогичных целей.

В числе психотропных веществ: альпразолам, амфетамин, барбитал, медазепам, мефедрон, феназепам, клобазам. Всего в списке 42 психотропных вещества.

Кроме того утверждены потребности прекурсоров для юридических лиц на 2023 год.

В число прекурсоров пошли: ацетон, серная кислота, соляная кислота, этиловый эфир, эфедрин,  толуол. Всего 11 наименований.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.




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