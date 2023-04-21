В Казахстане утвердили квоты на наркотические и психотропные вещества
В частности, утверждены потребности наркотических средств для юридических лиц на 2023 год:
- для медицинских целей;
- для научно-исследовательских и учебных целей;
- для производственных целей.
Квоты установлены на такие наркотические средства как героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин и др. Всего в список вошли 13 наркотических средств.
Также утверждены потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2023 год для аналогичных целей.
В числе психотропных веществ: альпразолам, амфетамин, барбитал, медазепам, мефедрон, феназепам, клобазам. Всего в списке 42 психотропных вещества.
Кроме того утверждены потребности прекурсоров для юридических лиц на 2023 год.
В число прекурсоров пошли: ацетон, серная кислота, соляная кислота, этиловый эфир, эфедрин, толуол. Всего 11 наименований.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.