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Право

Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества на 2025 год

Утверждены квоты на наркотические и психтропные вещества, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:13 Фото: unsplash
Постановлением правительства от 21 апреля 2025 года утверждены государственные квоты РК на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2025 год;
  • расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2025 год;
  • расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2025 год. 

Расчеты утверждены для медицинских, научно-исследовательских и учебных целей, а также производственных.

Так, в число наркотических средств вошли: героин, кодин, метадон, морфин, кокаин и др. Всего в списке 24 наркотических средства.

В числе психотропных веществ: трамадол, кетамин, альпразолам, барбетал, амфетамин, оксазепам, темазепам, всего 51 психотропное вещество.

В числе прекурсоров: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная кислота, серная кислота, толуол, эфедрин, всего 13 прекурсоров.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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