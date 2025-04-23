Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества на 2025 год
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Постановлением правительства от 21 апреля 2025 года утверждены государственные квоты РК на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2025 год;
- расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2025 год;
- расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2025 год.
Расчеты утверждены для медицинских, научно-исследовательских и учебных целей, а также производственных.
Так, в число наркотических средств вошли: героин, кодин, метадон, морфин, кокаин и др. Всего в списке 24 наркотических средства.
В числе психотропных веществ: трамадол, кетамин, альпразолам, барбетал, амфетамин, оксазепам, темазепам, всего 51 психотропное вещество.
В числе прекурсоров: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная кислота, серная кислота, толуол, эфедрин, всего 13 прекурсоров.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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