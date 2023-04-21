Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой
Фото: gov.kz
21 апреля 2023 года не стало акима Риддера Дмитрия Горькового. Ему было 39 лет. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике osa_uka_vko, он скончался в больнице, остановка сердца.
Должность главы города Дмитрий Горьковой занимал с сентября 2020 года.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича.
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