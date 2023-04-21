Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой

Фото: gov.kz

21 апреля 2023 года не стало акима Риддера Дмитрия Горькового. Ему было 39 лет. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.

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