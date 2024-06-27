Назначен новый аким Риддера

В городе Риддере Восточно-Казахстанской области назначили нового акима, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 июня 2024 года, распоряжением акима ВКО по согласованию с Администрацией президента РК и городским маслихатом акимом Риддера назначен Думан Рахметкалиев.

Первый заместитель акима региона Нурымбет Сактаганов представил нового главу активу города и пожелал успехов в работе.

Рахметкалиев Думан Есдаулетович родился 19 сентября 1988 года в селе Ахмирово Восточно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Международный Пражский университет по специальности "международная торговля", в 2016 году – Казахстанско-Американский свободный университет, юриспруденция.

Карьеру начинал с работы экономистом в ТОО "Теплоэнергоснаб", город Усть-Каменогорск. В разные годы занимал должности инспектора коммунального государственного учреждения "Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства" (Усть-Каменогорск), главного менеджера отдела контроля программ кредитования департамента управления активами и контроля программ кредитования АО "НК "СПК "Ертіс"; заместителя председателя правления акционерного общества "СПК "Ертіс"; руководителя управления финансов Восточно–Казахстанской области. С апреля 2023 года был акимом Уланского района.

Предыдущий аким Риддера Даулет Батырбаев покинул пост в апреле 2024 года.