Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,63 тенге, евро – 499,37 тенге, рубля – 5,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,47 тенге, продажи – 5,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,53 тенге, продажи – 5,57 тенге.