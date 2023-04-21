Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 21 апреля 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,63 тенге, евро – 499,37 тенге, рубля – 5,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 504 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,47 тенге, продажи – 5,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,53 тенге, продажи – 5,57 тенге. Читайте также Финпирамида HAS Holding: АФМ обратилось к казахстанцам Цены на нефть упали из-за роста индекса доллара США Курс доллара продолжает расти на торгах 20 апреля

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