Новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге: куда пойдут деньги

21 апреля в Алматы прошла вторая внеочередная сессия маслихата города. После непродолжительного обсуждения депутаты утвердили уточненный бюджет Алматы на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Открывая сессию, аким Алматы Ерболат Досаев пояснил, что основой уточнения бюджета стало динамичное развитие экономики в первом квартале текущего года. Бюджет города уточняется на 265,4 млрд тенге. Эта сумма формируется за счет дополнительных доходов за первый квартал, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.

"Дополнительные средства, в основном, будут направлены на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города", – сказал аким.

Заместитель акима города Алматы Аскар Амрин, представляя уточнения в бюджет, сообщил, что благодаря сэкономленным средствам от проведенных госзакупок, росту налоговых и неналоговых поступлений есть возможность дополнительно вкладывать инвестиции в экономику городу.

Уточнение бюджета проводится за счет:

формирования дополнительных доходов на 74,6 млрд тенге;

использования свободных остатков с предыдущего года – 183,1 млрд тенге;

внутреннего перераспределения бюджетных средств – 7,7 млрд тенге.

В целом, из уточнения бюджета города на социальную сферу, по словам Амрина, будет направлено 30% – порядка 79 млрд тенге.

На сферу образования предусмотрено выделение 24,9 млрд тенге. Сюда входят планы по строительству двух центров инновационного творчества для школьников, сейсмоусиление нескольких школ и детских садов, строительство школы, ремонт Дворца школьников и т.д.

Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы

На сферу здравоохранения в 2023 году предусмотрено выделение 8,4 млрд тенге. Деньги будут направлены на строительно-монтажные работы с оснащением трех новых поликлиник, лифты для медорганизаций, обеспечение бесплатными лекарствами по трем видам редких орфанных заболеваний и т.д.





Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы

Уточнение бюджета в сфере социального обеспечения, культуры и спорта предусматривает направление 45,5 млрд тенге. Это приобретение 2000 квартир для очередников, цифровизация библиотек, ремонт и содержание Дворца им. Балуана Шолака и т.д.

Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы

На сферу жилищно-коммунального хозяйства дополнительная потребность составляет 44 млрд тенге. В текущем году завершается строительство инженерных сетей к многоэтажкам в четырех районах на сумму 1,9 млрд тенге. Также запланировано строительство 22 многоквартирных домов для жителей мкр. Калкаман, на это выделяется 12,6 млрд тенге. Также из местного бюджета планируется выделить 2 млрд тенге на проведение работ по паспортизации 15 тыс. гражданских и общественных зданий, более 1600 многоквартирных жилых домов.





Фото: акимат Алматы

На благоустройство города предусматривается 20,3 млрд тенге. Для решения проблем подтопления продолжится строительство ливневой канализации в восточной и центральной частях города на сумму 3,2 млрд тенге. На благоустройство территории вдоль рек Боролдай и Малая Алматинка, на начало реконструкции о. Сайран из бюджета планируется выделить 1,3 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

На развитие транспортной инфраструктуры города направляется 75,5 млрд тенге. В 2023 году завершат пробивку ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би на общую сумму 2,7 млрд тенге. На продолжение строительства транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина – ул. Жансугурова предусматривается 2 млрд тенге. 452,6 млн тенге предусмотрено на разработку трех ПСД на модернизацию технических средств регулирования дорожного движения, строительство скоростной автобусной линии (BRT 2-й этап), а также для обеспечения доступности и дорожной безопасности к объектам образования (строительство подъездных дорог). Также планируется обновление автобусного парка: приобретение 400 автобусов на сумму 40 млрд тенге.

Помимо прочего, 30,5 млрд тенге планируется выделить на финансирование проектов и мероприятий в рамках передачи 15 функций в акиматы районов.

"До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы. С апреля текущего года акиматам районов передано 15 новых функций. Появилась возможность оперативно принимать решения на местах, эффективно распределять бюджетные средства в зависимости от потребностей населения каждого района", – пояснил Аскар Амрин.

Депутаты задали заместителю акима ряд уточняющих вопросов, после чего проголосовали "за" принятие проекта уточнения бюджета Алматы.

По данным акимата Алматы, скорректированный бюджет на 1 апреля 2023 года составляет 1 308,6 млрд тенге (доиспользование МБ и РБ – 11,6 млрд тг, резерв правительства – 8,2 млрд тг, уточнение РБ – 25,9 млрд тг).