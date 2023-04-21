Новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге: куда пойдут деньги
Открывая сессию, аким Алматы Ерболат Досаев пояснил, что основой уточнения бюджета стало динамичное развитие экономики в первом квартале текущего года. Бюджет города уточняется на 265,4 млрд тенге. Эта сумма формируется за счет дополнительных доходов за первый квартал, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.
"Дополнительные средства, в основном, будут направлены на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города", – сказал аким.
Заместитель акима города Алматы Аскар Амрин, представляя уточнения в бюджет, сообщил, что благодаря сэкономленным средствам от проведенных госзакупок, росту налоговых и неналоговых поступлений есть возможность дополнительно вкладывать инвестиции в экономику городу.
Уточнение бюджета проводится за счет:
- формирования дополнительных доходов на 74,6 млрд тенге;
- использования свободных остатков с предыдущего года – 183,1 млрд тенге;
- внутреннего перераспределения бюджетных средств – 7,7 млрд тенге.
В целом, из уточнения бюджета города на социальную сферу, по словам Амрина, будет направлено 30% – порядка 79 млрд тенге.
На сферу образования предусмотрено выделение 24,9 млрд тенге. Сюда входят планы по строительству двух центров инновационного творчества для школьников, сейсмоусиление нескольких школ и детских садов, строительство школы, ремонт Дворца школьников и т.д.
Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы
На сферу здравоохранения в 2023 году предусмотрено выделение 8,4 млрд тенге. Деньги будут направлены на строительно-монтажные работы с оснащением трех новых поликлиник, лифты для медорганизаций, обеспечение бесплатными лекарствами по трем видам редких орфанных заболеваний и т.д.
Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы
Уточнение бюджета в сфере социального обеспечения, культуры и спорта предусматривает направление 45,5 млрд тенге. Это приобретение 2000 квартир для очередников, цифровизация библиотек, ремонт и содержание Дворца им. Балуана Шолака и т.д.
Фото: скриншот youtube Маслихата Алматы
На сферу жилищно-коммунального хозяйства дополнительная потребность составляет 44 млрд тенге. В текущем году завершается строительство инженерных сетей к многоэтажкам в четырех районах на сумму 1,9 млрд тенге. Также запланировано строительство 22 многоквартирных домов для жителей мкр. Калкаман, на это выделяется 12,6 млрд тенге. Также из местного бюджета планируется выделить 2 млрд тенге на проведение работ по паспортизации 15 тыс. гражданских и общественных зданий, более 1600 многоквартирных жилых домов.
Фото: акимат Алматы
На благоустройство города предусматривается 20,3 млрд тенге. Для решения проблем подтопления продолжится строительство ливневой канализации в восточной и центральной частях города на сумму 3,2 млрд тенге. На благоустройство территории вдоль рек Боролдай и Малая Алматинка, на начало реконструкции о. Сайран из бюджета планируется выделить 1,3 млрд тенге.
Фото: акимат Алматы
На развитие транспортной инфраструктуры города направляется 75,5 млрд тенге. В 2023 году завершат пробивку ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би на общую сумму 2,7 млрд тенге. На продолжение строительства транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина – ул. Жансугурова предусматривается 2 млрд тенге. 452,6 млн тенге предусмотрено на разработку трех ПСД на модернизацию технических средств регулирования дорожного движения, строительство скоростной автобусной линии (BRT 2-й этап), а также для обеспечения доступности и дорожной безопасности к объектам образования (строительство подъездных дорог). Также планируется обновление автобусного парка: приобретение 400 автобусов на сумму 40 млрд тенге.
Помимо прочего, 30,5 млрд тенге планируется выделить на финансирование проектов и мероприятий в рамках передачи 15 функций в акиматы районов.
"До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы. С апреля текущего года акиматам районов передано 15 новых функций. Появилась возможность оперативно принимать решения на местах, эффективно распределять бюджетные средства в зависимости от потребностей населения каждого района", – пояснил Аскар Амрин.
Депутаты задали заместителю акима ряд уточняющих вопросов, после чего проголосовали "за" принятие проекта уточнения бюджета Алматы.
По данным акимата Алматы, скорректированный бюджет на 1 апреля 2023 года составляет 1 308,6 млрд тенге (доиспользование МБ и РБ – 11,6 млрд тг, резерв правительства – 8,2 млрд тг, уточнение РБ – 25,9 млрд тг).