Бюджет Алматы сохранил социальную направленность на 2025 год

На 30-й внеочередной сессии маслихата депутаты поддержали уточнение городского бюджета на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Как отметила депутат Диана Ерлан, Алматы продолжает следовать курсу социальной направленности: значительная часть финансирования по-прежнему направляется на улучшение качества жизни населения.

"Общий объем финансирования социальной сферы составил 652,9 млрд тенге. Из них 27,9% бюджета было выделено на сферу образования. Основными задачами остаются снижение очередей в детские сады, ликвидация дефицита ученических мест, повышение качества образования на всех уровнях и развитие дополнительного обучения. Большое внимание уделено вопросам безопасности в школах. В рамках проекта "Комплексная система безопасности в образовательных учреждениях Алматы на 2023-2024 годы" в 216 школах города установлены цифровые видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты и охранно-пожарные сигнализации. Это позволило достичь стопроцентного покрытия всех школ системой безопасности", – отметила Диана Ерлан.

По словам депутата маслихата Амиржана Набиева, в образовательной сфере также запланированы работы по реконструкции, сейсмоусилению и текущему ремонту учебных заведений. Кроме того, предусмотрено оснащение предметными кабинетами, что направлено на повышение безопасности, улучшение условий обучения и укрепление материально-технической базы.

"Здравоохранение также остается одним из приоритетных направлений. Впервые за последние десятилетия планируется капитальный ремонт поликлиник и реабилитационных центров, а также закуп современного медицинского оборудования для городских больниц, родильных домов и центров первой медицинской стационарной помощи. Это позволит повысить качество медицинской помощи и расширить доступ к ней для жителей города. В целях улучшения экологической обстановки ведется механическая очистка водоемов и развитие зеленых зон. Эти меры позволят повысить санитарную безопасность и способствовать формированию экологически благоприятной городской среды", – сказал он.

Отметим, что объем уточнения составил 97 млрд тенге и был сформирован за счет экономии по госзакупкам и перераспределения средств, использования остатков прошлого года и роста доходной части бюджета. Основной акцент сделан на развитие социальной сферы, инфраструктуры, модернизацию ЖКХ и цифровизацию городской среды.