Топ-10 книг, которые читают на одном дыхании

Рабочая неделя подходит к концу, для тех счастливчиков, кто не будет занят домашними делами в субботу и воскресенье, Zakon.kz подобрал 10 увлекательных произведений, которые можно прочесть за несколько дней.

Андрей Белянин "Воздушный поцелуй"

Действие разворачивается в альтернативной Англии XIX века. Здесь звери могут не только свободно ходить по улицам, но и занимать высокие посты. Впрочем, они отличаются от людей только внешностью. Они носят одежду, ходят на двух лапах и могут похвастаться высоким интеллектом. Благородный джентльмен Лис обладает неординарными способностями. У него талант к частному сыску. Он нередко помогает полиции раскрывать самые запутанные дела.

"Воздушный поцелуй" – это истории о похождениях обаятельного пушистого, но такого храброго детектива. Эта серия книг написана для подростков, но среди читателей много взрослых людей, которые высоко оценили работу Белянина.

Дэвид Николс "Мы"

Дэвид Николс – британский писатель и сценарист, автор бестселлера "Один день", экранизированного с Энн Хэтэуэй в главной роли. Но на русском языке можно прочитать еще один его роман – "Мы", трагикомедию о семье, браке, путешествиях и поиске формулы счастья. Роман "Мы" в 2014 году стал лауреатом британской премии "Национальная книга года" (National Book Award), а также был номинирован на Букеровскую премию.

Дугласу 54 года, он старается держать себя в форме, прилично зарабатывает, у него хорошее чувство юмора, он почти 25 лет счастливо женат на Конни, а их сыну Алби 17 лет. Семья планирует большое турне по европейским городам, но за несколько дней до отъезда Конни будит Дугласа среди ночи и неожиданно заявляет, что, когда они вернутся, она покинет его, чтобы вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни. Она продолжает любить мужа, но считает его скучным. И теперь Дуглас всей душой рвется в это путешествие, надеясь пробудить былую страсть жены.

Джеральд Даррелл "Пикник и прочие безобразия"

Известного английского биолога и писателя Джеральда Даррелла все знают по огромной серии книг о животных. Даррел – это как наш Николай Дроздов, только англичанин и родился в Индии. Книга "Пикник и прочие безобразия" –это несколько рассказов, из которых особых восторгов читателей заслужил последний – "Переход". Говорят, Даррел во всех произведениях верен себе – пишет с юмором и не нудит, даже когда описывает животных. В рассказе "Переход" он неожиданно ударяется в мистицизм, отчего произведение не становится менее увлекательным.

Алексей Иванов "Пищеблок"

"Пионерский ужастик" – так можно кратко охарактеризовать это произведение от автора книги "Географ глобус пропил".

В описании книги: "Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на берегу Волги все тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и темную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что происходит у всех на виду".

Вампиризм и омертвевшая советская идеология, украшенная ритуалами, чем они родственны и что из этого более выморочно?

Энтони Дорр "Весь невидимый нам свет"

Роман от лауреата многих престижных литературных премий Энтони Дорра. Эта книга, вынашивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в списки бестселлеров и не покидала их долгое время.

"Весь невидимый нам свет" рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.

Евгения Некрасова "Калечина-Малечина"

Об этой книге в двух словах и не расскажешь. Пожалуй, ее можно порекомендовать прочесть всем родителям – может, тогда несчастных детей на свете станет меньше.

Десятилетняя Катя живет в маленьком городке, ее родители каждый день ездят на электричке в большой богатый город Гулливерск – они там работают. Катя чудовищно одинока: она плохо учится и не посещает внешкольных кружков, потому что сильно устает от людей – из-за этого родители ее стыдятся. Школа для нее – сущий ад: "учительницезавр" говорит на непонятном языке, столбики примеров рассыпаются, другие невыросшие над Катей смеются и жестоко травят. Любимое занятие Кати – изучать потеки от заливов на потолке в своей комнате и фантазировать.

Однажды, когда Катя, доведенная до крайности, решает совсем уйти в потусторонний мир, ее вдруг спасает совершенно неожиданное существо – Кикимора.

Стивен Кинг "Как писать книги: мемуары о ремесле"

Самая необычная и, пожалуй, едва ли не самая интересная книга Стивена Кинга. В ней он честно и даже подчас чересчур прямолинейно, не стесняясь в выражениях, описал свое детство, юность и путь к писательской славе. В этой книге "король ужасов" рассказывает и о пачке отказов в публикации, полученной из разных журналов, и о своем алкоголизме, и о своей жене Табите, и о том, как его буквально достали с того света, когда его сбил шальной автобус. И еще: в этих мемуарах он действительно учит, как писать книги – как найти свой стиль и свою тематику, где печататься и так далее.

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

Это не книга для саморазвития, а скорее, ироничная реакция на нынешнюю моду на такую литературу. В очень интересной и забавной форме Марк Мэнсон доказывает, что избежать трудностей на жизненном пути невозможно, что житейские тяготы придают существованию больше смысла, чем их отсутствие, что разумный и трезвый подход к жизни приносит больше счастья людям, чем бесконечные поиски счастья. Свое повествование Мэнсон иллюстрирует очень убедительными примерами из реальной жизни. Книга не претендует на статус научного труда и читается очень легко.

Роберт Гэлбрейт "Смертельная белизна"

Английская писательница Джоан Роулинг в свободное от жизнеописания Гарри Поттера время пишет детективы под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Герой этой серии книг – частный детектив Корморан Страйк. В этих детективах Джоан порезвилась от души, густо намешав странных изощренных убийств, грязных тайн, психических ненормальностей разного рода и добавив трогательную любовную линию, переходящую из романа в роман. Для выходных или отпуска – в самый раз, если вы любите детективы.

Алексей Варламов "Душа моя Павел"

1980 год. Павел Непомилуев, юноша из закрытого секретного городка, где люди живут практически как при коммунизме, приезжает в Москву, чтобы поступить в университет. Более советского человека, чем Паша, трудно найти – он верит, что живет в самой прекрасной стране в мире. Но, попав "на картошку" и познакомившись со студентами-старшекурсниками, он понимает, что страны своей не знает совсем.