Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Топ-10 книг, которые читают на одном дыхании

книга, чтение, выходные Фото: pixabay
Рабочая неделя подходит к концу, для тех счастливчиков, кто не будет занят домашними делами в субботу и воскресенье, Zakon.kz подобрал 10 увлекательных произведений, которые можно прочесть за несколько дней.

Андрей Белянин "Воздушный поцелуй"

Действие разворачивается в альтернативной Англии XIX века. Здесь звери могут не только свободно ходить по улицам, но и занимать высокие посты. Впрочем, они отличаются от людей только внешностью. Они носят одежду, ходят на двух лапах и могут похвастаться высоким интеллектом. Благородный джентльмен Лис обладает неординарными способностями. У него талант к частному сыску. Он нередко помогает полиции раскрывать самые запутанные дела.

"Воздушный поцелуй" – это истории о похождениях обаятельного пушистого, но такого храброго детектива. Эта серия книг написана для подростков, но среди читателей много взрослых людей, которые высоко оценили работу Белянина.

Дэвид Николс "Мы"

Дэвид Николс – британский писатель и сценарист, автор бестселлера "Один день", экранизированного с Энн Хэтэуэй в главной роли. Но на русском языке можно прочитать еще один его роман – "Мы", трагикомедию о семье, браке, путешествиях и поиске формулы счастья. Роман "Мы" в 2014 году стал лауреатом британской премии "Национальная книга года" (National Book Award), а также был номинирован на Букеровскую премию.

Дугласу 54 года, он старается держать себя в форме, прилично зарабатывает, у него хорошее чувство юмора, он почти 25 лет счастливо женат на Конни, а их сыну Алби 17 лет. Семья планирует большое турне по европейским городам, но за несколько дней до отъезда Конни будит Дугласа среди ночи и неожиданно заявляет, что, когда они вернутся, она покинет его, чтобы вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни. Она продолжает любить мужа, но считает его скучным. И теперь Дуглас всей душой рвется в это путешествие, надеясь пробудить былую страсть жены.

Джеральд Даррелл "Пикник и прочие безобразия"

Известного английского биолога и писателя Джеральда Даррелла все знают по огромной серии книг о животных. Даррел – это как наш Николай Дроздов, только англичанин и родился в Индии. Книга "Пикник и прочие безобразия" –это несколько рассказов, из которых особых восторгов читателей заслужил последний – "Переход". Говорят, Даррел во всех произведениях верен себе – пишет с юмором и не нудит, даже когда описывает животных. В рассказе "Переход" он неожиданно ударяется в мистицизм, отчего произведение не становится менее увлекательным.

Алексей Иванов "Пищеблок"

"Пионерский ужастик" – так можно кратко охарактеризовать это произведение от автора книги "Географ глобус пропил".

В описании книги: "Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на берегу Волги все тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и темную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что происходит у всех на виду".

Вампиризм и омертвевшая советская идеология, украшенная ритуалами, чем они родственны и что из этого более выморочно?

Энтони Дорр "Весь невидимый нам свет" 

Роман от лауреата многих престижных литературных премий Энтони Дорра. Эта книга, вынашивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в списки бестселлеров и не покидала их долгое время.

"Весь невидимый нам свет" рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.

Евгения Некрасова "Калечина-Малечина"

Об этой книге в двух словах и не расскажешь. Пожалуй, ее можно порекомендовать прочесть всем родителям – может, тогда несчастных детей на свете станет меньше.

Десятилетняя Катя живет в маленьком городке, ее родители каждый день ездят на электричке в большой богатый город Гулливерск – они там работают. Катя чудовищно одинока: она плохо учится и не посещает внешкольных кружков, потому что сильно устает от людей – из-за этого родители ее стыдятся. Школа для нее – сущий ад: "учительницезавр" говорит на непонятном языке, столбики примеров рассыпаются, другие невыросшие над Катей смеются и жестоко травят. Любимое занятие Кати – изучать потеки от заливов на потолке в своей комнате и фантазировать.

Однажды, когда Катя, доведенная до крайности, решает совсем уйти в потусторонний мир, ее вдруг спасает совершенно неожиданное существо – Кикимора.

Стивен Кинг "Как писать книги: мемуары о ремесле"

Самая необычная и, пожалуй, едва ли не самая интересная книга Стивена Кинга. В ней он честно и даже подчас чересчур прямолинейно, не стесняясь в выражениях, описал свое детство, юность и путь к писательской славе. В этой книге "король ужасов" рассказывает и о пачке отказов в публикации, полученной из разных журналов, и о своем алкоголизме, и о своей жене Табите, и о том, как его буквально достали с того света, когда его сбил шальной автобус. И еще: в этих мемуарах он действительно учит, как писать книги – как найти свой стиль и свою тематику, где печататься и так далее.

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

Это не книга для саморазвития, а скорее, ироничная реакция на нынешнюю моду на такую литературу. В очень интересной и забавной форме Марк Мэнсон доказывает, что избежать трудностей на жизненном пути невозможно, что житейские тяготы придают существованию больше смысла, чем их отсутствие, что разумный и трезвый подход к жизни приносит больше счастья людям, чем бесконечные поиски счастья. Свое повествование Мэнсон иллюстрирует очень убедительными примерами из реальной жизни. Книга не претендует на статус научного труда и читается очень легко.

Роберт Гэлбрейт "Смертельная белизна"

Английская писательница Джоан Роулинг в свободное от жизнеописания Гарри Поттера время пишет детективы под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Герой этой серии книг – частный детектив Корморан Страйк. В этих детективах Джоан порезвилась от души, густо намешав странных изощренных убийств, грязных тайн, психических ненормальностей разного рода и добавив трогательную любовную линию, переходящую из романа в роман. Для выходных или отпуска – в самый раз, если вы любите детективы.

Алексей Варламов "Душа моя Павел"

1980 год. Павел Непомилуев, юноша из закрытого секретного городка, где люди живут практически как при коммунизме, приезжает в Москву, чтобы поступить в университет. Более советского человека, чем Паша, трудно найти – он верит, что живет в самой прекрасной стране в мире. Но, попав "на картошку" и познакомившись со студентами-старшекурсниками, он понимает, что страны своей не знает совсем. 

Читайте также

Пульт в руки: топ-5 громких кинопремьер 2023 года

Счастливый брак: когда выходить замуж или жениться представителям знаков зодиака

Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака

Николай Ежелев
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления