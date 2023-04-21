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Почему буксует проект "Комфортная школа" в Казахстане

Казахстан Комфортная школа Фото: Zakon.kz
Строительство по нацпроекту "Комфортная школа" не началось до сих пор, хотя по поручению президента начинать нужно было с начала 2023 года. Почему проект буксует, обсуждали в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса возмутились тем, что строительство по проекту "Комфортная школа" не началось до сих пор. В то время как премьер-министр ставил задачу разработать проектно-сметную документацию до конца марта 2023 года. 

"Кто был привлечен к ответственности, почему не выполнили поручение премьера и президента? То есть если мы 12 месяцев будем разрабатывать ПСД, когда начнем строительство? В 2024 году, на следующий год ни одну из школ не достроят. В Кызылординской области запланировали 10 школ, сейчас конкурс ведется по трем школам. Там по рождаемости высокие показатели, почему там не строятся еще 7 школ?"Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов

Председатель правления АО Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов, который является заказчиком проекта, ответил, что виной тому бюрократия.

"Мы в сентябре октябре планировали (начать строить. – Прим. ред.), но я не думал, что постановление правительства будет разрабатываться и проходить такую бюрократию, я это не учел. Реально постановление было только 12 января. Со всеми согласовываешь, а потом какой-то нижестоящий специалист возвращает все обратно".Маулен Айманбетов

Ранее казахстанские производители жаловались на нацпроект "Комфортная школа" и заявляли, что он направлен лишь на поддержку крупных застройщиков. Они надеялись, что проект даст импульс казахстанской промышленности, однако оказались разочарованы.

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