Производители недовольны проектом "Комфортная школа"

Отечественные производители жалуются на нацпроект "Комфортная школа" и заявляют, что он направлен лишь на поддержку крупных застройщиков, передает Zakon.kz.

В НПП "Атамекен" прошло заседание с участием отечественных производителей, посвященное национальному проекту "Комфортная школа". Отечественные производители надеялись, что проект даст импульс казахстанской промышленности, однако оказались разочарованы.

Президент Ассоциации предприятий мебельной и перерабатывающей промышленности Канат Ибраев считает, что проект направлен в первую очередь на поддержку стройкомпаний, ведь конкурсная документация предусматривает участие заявок только от строительных предприятий.

"И уже получив этот заказ в конечном итоге строителям на откуп отдаётся возможность закупки товаров отечественного производства: гранит, мебель, оборудование и так далее. Практика показывает, что строители в целях удешевления проекта, здесь их вины нет, потому что время идёт, происходит удорожание материалов, стараются экономить и в сленговом выражении "отжимают" у субподрядчика". Канат Ибраев

Он объяснил, как это происходит на деле. В типовом договоре есть пункт, предусматривающий в случае недостаточности материалов на рынке Казахстана, возможность закупать за рубежом. При этом не оговариваются критерии этой самой недостаточности.

"У нас на практике была такая ситуация. Подрядчик дожидается до последнего момента, не производит закуп материала, и когда остаются критические сроки, заявляет заказчику: "Казахстанские предприятия не могут справиться, поэтому давайте закупим в Китае или Иране". Утрированно говорю. И мы ничем не сможем это проконтролировать. То есть в самом договоре изначально заложены возможности избежать требования закупок у отечественных товаропроизводителей". Канат Ибраев

Он считает, что закуп по мебельной промышленности нужно вывести в отдельный лот.

Возмущение условиями нацпроекта высказал и Даурен Агзымов, председатель правления Союза камнеобрабатывающей отрасли Qazaq stone Даурен Агзымов.

"Сейчас вся страна шумит и надеется, что будет такая огромная поддержка производителям, и мы получим хороший экономический эффект от этих школ. Но я считаю, что вся эта поддержка идет именно в пользу крупных застройщиков. То есть олигархов. Мы как производители эту поддержку не видим со стороны "Самрук-Қазына" (Samruk-Kazyna Construction - заказчик проекта. - прим.ред.). Это очевидно. Потому что мы на площадке НПП "Атамекен" проводили презентацию. Они не пришли, проигнорировали, пришли госорганы - МИИР, КазНИИСА, пресса, но "Самрук-Қазына" не пришли. Я не верю вообще Samruk-Kazyna Construction. Они игнорируют НПП Атамекен, общественные объединения. Не прислушиваются к нашему мнению вообще". Даурен Агзымов

Он привел пример. В проект заложена фиброцементная панель, однако в Казахстане ее никто не производит, таких заводов нет. В Samruk-Kazyna говорят, что в будущем они появятся.

"Но когда его построят никто не знает. Я считаю, что это лоббирование интересов иностранных поставщиков. В проекте не прописана защита отечественных товаропроизводителей. Ни одного пункта. Есть лишь в общих чертах, но это ни о чем не говорит. Вся система отдается на откуп строителям. Я предлагаю в договоре четко указать, каким будет отбор отечественных товаропроизводителей и как будут выполнять эту работу. Чтобы не ушли эти деньги за рубеж". Даурен Агзымов

В 2023 году начнется строительство первых объектов образования в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". Он направлен на решение проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ. На эти цели выделено до 2025 года 2,6 трлн тенге.

