Казахстанские юноши сыграют в мировом первенстве по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) через два дня стартует на Чемпионате мира-2023 во французском городе Анже. Наши молодые хоккеисты попали в подгруппу A, где также играют еще пять команд первого дивизиона, сообщает Zakon.kz.

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Состязания пройдут с 23 по 29 апреля, и цель каждой сборной завершить с наилучшими показателями, чтобы пробиться в элитную лигу к более мастеровитым сборным. На льду Анже казахстанцев будут соперничать с представителями Венгрии, Японии, Дании, Украины и Франции. График игр юношеской сборной Казахстана представлен ниже:

За несколько дней до старта чемпионата мира, казахстанские юноши провели товарищеский матч против будущего соперника и хозяев турнира – Франции. Наши юноши завладели преимуществом с первых минут и забросили две шайбы подряд. Счет открыл Давлат Нуркенов, затем Егор Левковец удвоил преимущество.

На старте второго периода Никита Ситников забил еще гол, а пять минут спустя оформил дубль в большинстве. Пятую шайбу в ворота соперника отправил Роман Большедворский. В третьем периоде забил Кирилл Канкин, но французам удалось распечатать ворота Владимира Никитина за 6 минут до конца игры. Вскоре Егор Левковец стал автором седьмой шайбы сборной Казахстана в матче, однако, под занавес встречи хозяевам площадки все же удалось сократить отставание еще на один гол. 7:2 – победа наших хоккеистов.

"Наши юноши поборются за единственную путевку в топ-дивизион с пятью сборными, привезли 25 полевых игроков и 3 вратаря. После Франции сыграем еще товарищеский матч с Японией, и 23 апреля начинаем чемпионат. Все ребята сезон отыграли, функционально готовы, проверили, протестировали. Я считаю, все будет зависеть больше от психологии". Главный тренер юношеской команды РК Сергей Старыгин

Первая игра у юношеской сборной Казахстана пройдет 23 апреля против команды Венгрии, начало матча в 23:30 по времени Астаны.



