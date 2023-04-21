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В Казахстане на 20% увеличилось число пользователей интернет-банкинга

В Казахстане на 20% увеличилось число пользователей интернет-банкинга Фото: unsplash
Интернет-банкинг набирает у казахстанцев все большую популярность. Из года в год количество пользователей растет стремительными темпами. На конец 2022 года численность активных пользователей онлайн- и мобильного банкинга достигла 22,9 млн – на 20% больше по сравнению с 2021 годом.

Сегодня практически каждый банк страны имеет свое мобильное приложение, при этом ожидаемо наиболее развиты в этом продукты крупнейших БВУ.

Так, в рейтинге популярных мобильных приложений Google Play в секторе "Финансы" за январь-март текущего года лидерами стали мобильное приложение от Kaspi.kz, приложение Jusan от Jusan Bank и приложение Halyk Homebank от Halyk Bank.

Лидерство этих банков закономерно: именно они в последние годы предпринимали множество мер для развития своих приложений, постоянно улучшая сервисы. Обновления происходят систематически. Так, скажем, недавно свое мобильное приложение обновил Jusan Bank. Полностью обновлен дизайн и улучшен функционал, повышено удобство использования.

В Казахстане на 20% увеличилось число пользователей интернет-банкинга

Фото: finprom.kz

Сегодня мобильные приложения БВУ РК включают в себя не только совокупность банковских услуг, но и множество других, формируя целую экосистему. К примеру, в приложении от Jusan Bank можно получить практически все основные услуги банка (кредиты, депозиты, рефинансирование, платежные карточки и прочее) и услуги по автострахованию, а кроме того – открыть инвестиционный счет для выхода на рынок ценных бумаг, получить услуги по переводам, платежам и госуслугам и многое другое. Также приложение Jusan включает в себя маркетплейс, где можно приобрести множество товаров и услуг, в том числе в рассрочку.

В целом, по стране количество всевозможных операций, совершенных посредством онлайн-банкинга, продолжает расти. Это говорит об удобстве и востребованности такого рода перехода в онлайн. Цифровизация банковских и финансовых услуг стала неотъемлемой частью развития экономики.

Так, к примеру, наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является интернет- и мобильный банкинг. Из десяти безналичных операций восемь проводится онлайн.

В Казахстане на 20% увеличилось число пользователей интернет-банкинга

Фото: finprom.kz

Отмечается, что в 2022 году доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 64,6% по количеству и 82,5% по объему. Каждый день казахстанцы в среднем проводили более 15,2 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму, превышающую 234,7 млрд тенге.

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