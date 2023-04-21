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Китайские автомобили: под знаком роста

Компания Silkway Auto Kazakhstan получила награду в Шанхае Фото: "Астана Моторс"
Официальный дистрибьютор автомобилей бренда Changan – компания Silkway Auto Kazakhstan – победила в номинации Best Growth Awards на глобальной дилерской конференции в Шанхае.

Silkway Auto Kazakhstan (в составе "Астана Моторс") представляет в Казахстане бестселлеры Changan в классе SUV и технологический флагман – Changan UNI-K.

Награду дистрибьюторы получили за рост продаж и динамичное развитие дилерской сети.

Changan Auto приурочил дилерскую конференцию к международной автомобильной выставке Shanghai International Automotive Industry Exhibition, чтобы в неформальной обстановке познакомить представителей локальных рынков как с новинками компании, так и с актуальными тенденциями мирового автопрома.

В шанхайском автосалоне главное внимание было сконцентрировано на "новой энергии": гибриды, электрокары и автомобили на водородных топливных элементах.

Компания Silkway Auto Kazakhstan получила награду в Шанхае

Фото: "Астана Моторс"

Changan Auto показала линейку новых электрифицированных моделей, включая S7, SL03, UNI-V iDD, UNI-K iDD, Z6 iDD и Lumin. Кроме того, была представлена архитектура концептов VIIA и SDA, демонстрирующая большой технический и новаторский потенциал, лежащий в основе автомобильного бренда мирового класса.

На 2023 год Changan Auto выбрала стратегию "Совершенствование во всех областях и расширение присутствия в мире". Главные вызовы на 2023 год: улучшить качество и количество дилеров, улучшить работу с клиентами, улучшить качество работы на международных рынках, продвигать интеллектуальные технологии, первоклассный дизайн и сниженные выбросы. В глобальном масштабе компания будет сфокусирована на трех брендах – Changan, DEEPAL, Avatr.

Компания Silkway Auto Kazakhstan получила награду в Шанхае

Фото: "Астана Моторс"

В Казахстане фокус сохранится на Changan. В дилерской сети на настоящий момент представлены самые популярные кроссоверы бренда, руководство казахстанской дистрибуции ведет активные переговоры по поставке на рынок доступных, в рамках 8-9 млн тенге, седанов Changan. А с 2025 года стартует мелкоузловое производство трех моделей-бестселлеров Changan на мультибрендовом заводе в Алматы.

Компания Silkway Auto Kazakhstan получила награду в Шанхае

Фото: "Астана Моторс"

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