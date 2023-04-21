Заморозки, дождь, гроза: какой будет погода в субботу в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода 22 апреля 2023 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на крайнем севере и в горных районах Алматинской области – осадки (дождь, снег).

Центр и юг Казахстана все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

По стране ожидается усиление ветра, в северной части – туман, на юге, юго-западе – пыльная буря, ночью на севере – гололед, на западе, северо-западе и юго-западе – гроза.

Ночью сохранятся заморозки на большей части Жетысуской области до -1-6 градусов, в горных районах Жамбылской области – до 1 градуса, в Алматинской области на поверхности почвы до -1-3 градусов.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +13+15°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.